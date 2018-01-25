Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, ligin ikinci yarısının ikinci maçında bugün Atiker Konyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, “Yenersek yolu yarılayacağımızı biliyoruz.” dedi.

Konya’ya giderek Trabzonspor karşısında rakiplerini izlediğini dile getiren Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi takımları var. Yatabare ile ön tarafta güçlendiler. Başka iyi takviyeler de yaptılar. Takım halinde oynayamaya çalışıyorlar. Çok değil 6 ay öncesinin Türkiye Kupası, Süper Kupa şampiyonu. O kadrodan teknik adamları ve bir kaç oyuncusu yok. Yenersek daha farklı yerler için konuşacağımızı düşünüyoruz. Yenemesek de yenilmeyeceğiz. Puan çok önemli, puanların değerini araya galibiyet sıkıştırdığınızda anlayabiliyorsunuz.”

Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon lig sıralamasında son 3 basamağın üstüne çıktığına vurgu yapan Özat, “Yenilmemek önemli. 5 haftadır böyle bir seri var. Konyaspor maçıyla çıkışımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz Futbolcularımın gayreti, iştahı, coşkusu beni mutlu ediyor. Kupada Beşiktaş ligde Fenerbahçe, kupada tekrar Beşiktaş sonra ligde Trabzonspor, zorlu bir 4 maçlık periyoda gireceğiz. Bu maçları iyi sonuçlarla kapatmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım mücadele ediyor. Mücadelenin olduğu yerde umut vardır. Ben de bundan dolayı umutluyum.” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmaya takımların şu kadroları ile çıkmaları bekleniyor:

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Ahmet, Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Scekic, Khalili, Aydın, Skuletic

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ferhat, Moke, Ali Turan, Filipovic, Milisovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Vedat, Yatabare