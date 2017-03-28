SIFIRDAN konumlandırılan şirketlerin başarı şansının daha yüksek olduğunu belirten Tower Life Yatırım Danışmanlığı Kurucusu Selen Deniz, gençlere çağrıda bulunarak “Hayallerinizde kendi markalarınızı kurun ve yaşatın.” dedi.

“KENDİ MARKANIZLA GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİN”

Türkiye’nin gelişim sürecine paralel olarak yüzlerce yatırıma aracılık ettiğini söyleyen Deniz, “Özellikle son iki yılda danışmanlığını yaptığımız 63 markaya 250’den fazla şube açtık. Hayalini kurduğunuz markalar, sadece sizin değil, pek çok insanın da geleceğini etkileyecek. İçinizdeki girişimci ruhu daima diri tutun. Bir şirkete girip yükselme hayalleri kurmak yerine, kendi işinizle, kendi markanızla geleceğinizi şekillendirin. Markalar sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendirecek.” dedi.

“GENÇLER ARTIK KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR”

Gençlerin marka oluşturma çabalarına destek verdiklerini belirten Deniz, “Bu konuda onların atacağı her adımda yanında olmak istiyoruz. Yatırım yapılacak sektörlerin risklerini, başarıya ulaşmanın yollarını anlatıyoruz. Şirketlerde kariyer yapmak yerine kendi işini kurmak isteyen gençlerin sayısının hızla arttığını görmek bizi daha çok sevindiriyor.” dedi.

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