Gençler Kayseri'yi ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği sahasında bugün Kayserispor’u konuk edecek. 36 puanla 9. sırada yer alan Başkent ekibi, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kayserispor ise rahat bir konumda değil. İkinci yarı başındaki üst düzey performansıyla bir süre tehlikeden uzak bir görünüm sergileyen sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste aldıkları mağlubiyetlerle yeniden alt sıralara yerleşti.

Kayserispor yeni bir galibiyet serisi başlatarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için Gençlerbirliği karşısında puan arayacak.

Gençlerbirliği teknik Direktörü Ümit Özat, rakiplerinin ligdeki durumlarını bildiklerini ve güzel bir maç ortamı olmasını istediğini belirterek, hedefledikleri üst sıralara yükselebilmek amacıyla maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkaya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

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