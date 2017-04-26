Gençler hedef büyütüyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’u 2-1 yendikleri maçta attıkları golleri antrenmanda çalıştıklarını söyledi.

Özat, “Attığımız golleri antrenmanda çalışmıştık. Gol ararken hücumcu sayımızı artırmayı düşünüyorduk. Konsantre kaybı yaşayacaklarını tahmin ediyorduk ve oldu, biz de değerlendirdik.” dedi.

Gençlerbirliği’nde hedeflerin büyüdüğünü aktaran Özat, “Hedef büyüyor ve bunun için daha fazla çalışmalıyız. Bundan sonra keyif almak istiyoruz. Bu psikoloji önemlidir. Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz.

Biz teknik direktörlerin üzüntümüz de mutluluğumuz da bir gün. Önümüzdeki cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor’la zorlu bir maça çıkacağız. Bu maça iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da Kayserispor’dan kupa maçının rövanşını aldıklarını ifade etti. Kırmızı-siyahlı futbolcuların maçta iyi mücadele ettiğine vurgulayan Cavcav, “Soyunma odasında gönülden oyuncularımızı tebrik ettim. Önümüzde Trabzonspor maçımız var. Bu maç ve yukarı sıralar için arkadaşlarımın iyi mücadele edeceğinden şüphem yok.” değerlendirmesinde bulundu.

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