Gençler Galatasaray maçı hazırlıklarına hız verdi

SPOR Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7’nci haftasında sahasında cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray’ı konuk edecek olan Gençlerbirliği’nde kapılar dış dünyaya kapandı.

Galatasaray maçı hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun sürdüren Gençlerbirliği’nde iki günlük izin sona erdi. Bugün akşam saatlerinde toplanacak olan futbolcular, Galatasaray hazırlıklarına tekrar başlayacak. Milli takımlarda 8 oyuncusu bulunan Başkent ekibinde, bu akşam yapılacak çalışmaya sadece iki oyuncu katılabilecek. Salı gününden itibaren tam takım olarak çalışacak olan Gençlerbirliği’nde teknik adam Üzülmez, eksikler nedeniyle tam kadro çalışamadıkları gerekçesiyle tesislere ziyaretçi ve gazeteci almama kararı aldı.

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