Gençler, Beşiktaş’ı ağırlayacak

Gençlerbirliği Teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş’ın hem Avrupa hem de ligde başarılı bir grafik çizdiğini ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Üst üste aldığı Galatasaray ve Çaykur Rizespor yenilgileriyle oldukça moral kaybeden ancak Ziraat Türkiye Kupası’nda güç de olsa 1-0’lık Pendikspor galibiyetiyle gruplara kalarak teselli bulan Başkent ekibi, ligin güçlü ekibi, şampiyonluk adayı Beşiktaş’la zorlu bir puan ve prestij mücadelesine girişecek.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş’ın hem Avrupa hem de ligde başarılı bir grafik çizdiğini ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, “İki maçımızda beklemediğimiz yenilgiler alarak performans düşüklüğü yaşadık. Beşiktaş maçı, oyuncularımızın yeniden ayağa kalkıp, kendilerini göstermesi için iyi bir fırsat. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama asla kolay teslim olmayacağız. Bizde kazanmak ve taraftarlarımıza mutlu bir gece yaşatmak için mücadele edeceğiz. Her iki takım için de zorlu bir maç olacak” şeklinde konuştu.

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