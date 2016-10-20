Gençler 3 puana odaklandı

Deplasmanda Çaykur Rizespor’la zorlu bir puan mücadelesine girişecek olan Gençlerbirliği bu maçtan 3 puan alarak Galatasaray yenilgisini unutturmak istiyor.

Hafta içinde bu maça iddialı bir şekilde hazırlanan Başkent ekibinin başarılı futbolcularından Uğur Çiftçi ve Serdar Güler Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak kulübün web sitesine açıklamalarda bulundu. Uğur, Galatasaray’a kaybederek biten namağlup serilerinin ardından yeni bir seri yakalamak istediklerini kaydetti ve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta, Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda güzel bir oyun sergilememize rağmen istediğimiz sonucu alamamıştık. Bu hafta bu şanssız mağlubiyetin verdiği hırsla daha çok çalıştık. 6 maçlık bir yenilmeme serimiz vardı. Bunu kaybettik ama Çaykur Rizespor maçını kazanarak, galibiyetle başlayan yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Gerek saha içinde , gerekse analizlerle hafta içi antrenmanları çok iyi geçirdik. Rize’den iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Her zamanki mücadeleci, birbirine kenetlenmiş Gençlerbirliği’ni Rize’de de göstereceğiz.”

Serdar Gürler de Rize’ye üç puan almak için gittiklerini belirterek, “Maça iyi hazırlandık. Tüm takım galibiyete odaklanmış durumda. Rize deplasmanına üç puan için gideceğiz. İyi bir futbol ve skorla dönmek istiyoruz. Mücadele ve birliktelikle bunu da inşallah başaracağız.” şeklinde konuştu.

Karşılaşma yarın Yeni Rize Şehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

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