Genç yüzücü Demirkan Demir rekorlara doymuyor

Demirkan Demir, 3 yaşında yüzmeye başladı, 14 yaşında Derya Büyükuncu’nun 25 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu kırdı, 16 yaşında dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğa giden yolda haftada 9 antrenman yapan Demirkan Demir’in hedefi olimpiyatlar.

16 YAŞINDA BİR REKORTMEN

14 yaşında Derya Büyükuncu’nun 25 yıldır geçilemeyen Türkiye rekorunu kıran Demirkan Demir, bu yıl 16 yaşında katıldığı Macaristan’daki dünya şampiyonasında bir Türkiye rekoru daha kırdı.

Derya Büyükuncu’nun 1990 yılında kırdığı ve 25 yıldır sahibi olduğu 2.14.59’luk rekorunu 14 yaş 200 metre karışık seçme ve final yarışlarında 2015 yılında 2 kez üst üste kıran Demirkan Demir, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de Nisan ayında düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre karışık dünya ikincisi ve 100 metre kurbağalamada dünya birincisi olarak Türkiye rekorunu da kırdı.

HAFTADA 9 GÜN ANTRENMAN

Demirkan Demir, şampiyonanın ardından antrenmanlarını sürdürüyor. Yüzmeye 3 yaşında adım atan, başarıya giden yola Doçent Çiğil Gün Güler’le başlayan Demir, 9 yıldır Galatasaray Kulübü’nde.

Demirkan Demir, antrenman öncesinde, Macaristan’daki şampiyona hakkında bilgi verirken, yarışlara nasıl hazırlandığını da anlattı. Demir, “100 metre kurbağalamada dünya şampiyonu oldum, altın madalya aldım, 50 metre kurbağalamada üçüncü oldum bronz madalya aldım ve 200 metre karışıkta da gümüş madalya aldım” dedi.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Demir, 100 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırdığını belirterek, “Önümüzdeki birkaç uluslararası yarış var. Onlarla beraber olimpiyat olur diyorum, her sporcunun hayal ettiği gibi. Haftada 9 antrenmanım var. Pazar günü tatil günüm. Haftanın 3 günü çift antrenman, antrenmanlardan sonra haftada 3 gün kara antrenmanı yapıyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK DİSİPLİNLİ VE BAŞARILI BİR SPORCU”

Demirkan Demir’in antrenörlerinden Nükhet Özgör, “Çok disiplinli ve başarılı bir sporcu. Yoğun bir sezon geçirdi. Haftada 9 antrenman, hem okul öncesi ham okul sonrası, yaklaşık 2 saat ortalama ile bir antrenman süreci geçirdi. Bunun karşılığını da bu sezon aldık.

Güzel bir müsabaka geçirdi, hem şampiyonluk hem de Türkiye rekoru ile taçlandırdı bunu. Özveri, kendi sonucunu gösterdi diyelim. Demirkan uzun süredir, kendi derecelerini geliştirerek hem de rekorları yenileyerek devam ediyor. Böyle devam etmesinden yana bizim de düşüncelerimiz, böyle de olacağına inanıyoruz zaten. Biz de heyecanla başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

MACARİSTAN’DAKİ MADALYALARI

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de Nisan ayında düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Yüzme şampiyonasına 17 ülkeden katılan 281 sporcu dünya şampiyonluğu için kıyasıya yarıştı. Yüzücülerimiz toplamda 38 madalya alarak tarihi bir rekora imza attı.

Kız ve Erkek Milli takımlarımız Dünya şampiyonu oldu. 16 yaşındaki Demirkan Demir, şampiyonada 200 metre karışık dünya ikincisi ve 100 metre kurbağalamada dünya birincisi olarak Türkiye rekorunu da kırdı.

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Yüzme şampiyonasının ilk gününde 100 metre kurbağalamada 1.04.90’lık derecesiyle dünya şampiyonu olan Demir, aynı zamanda 8 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırarak yeni rekorun sahibi oldu.

Ayrıca aynı gün 200 m ferdi karışıkta 2.07.26’lık derecesiyle de dünya ikinciliğini elde etti. Dünya şampiyonasında Türk Milli Takımı içinde Modafen’i temsil eden Demirkan Demir, 2. gün yapılan 50m kurbağalama yarışında 30.04’lük derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. Kurbağalama stilde yer aldığı 4x100m karışık bayrak yarışında da Türk Milli takımı dünya şampiyonu oldu.

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