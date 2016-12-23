Genç mimarlar rozet takma töreninde buluştu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yeni mezun mimarlara yönelik yapılan rozet takma töreni ile “Mesleğe hoşgeldiniz” dedi.

Örgütlenmenin ve dayanışmanın meslek yaşamında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmada önemine işaret eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mesleği icra ederken etik kurallara uyulmasını ve mesleğin saygınlığına özen gösterilmesini istedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yeni mezun mimarlar için “Mesleğe Hoş geldiniz” rozet takma töreni yapıldı. Törende yeni mezun mimarlara Mimarlar Odası’nın logosu megaron rozeti takılırken, katılım sertifikası ve oda yayınları verildi.

Törene Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter üyesi Namık Kemal Kaya ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu da katıldı.

Mimarlar Odası her zaman yanınızda

Açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası’nın 61.yılına girdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Çok zor bir dönemde mesleğe adım attığınız günler Türkiye’sindeyiz. Mesleğimiz yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle toplumla buluşuyor. Sağlıklı çevreler, nitelikli mimarlık, yaşanabilir kentler ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin yeni solukları olarak aramızda olmanız heyecan verici. 60 yıllık bir geleneğin devam ettiricileri olarak, üstlendiğimiz sorumlulukta örgütlenmenin ne kadar önemli bir liman olduğunu yaşadığımız günler bize bir kez daha hatırlatıyor. Çok zor ve çok önemli bir sürecin başındasınız mezun oldunuz ve hayata atıldınız. Gerçek hayatla okul hayatınız arasındaki bağ muhtemelen beklediğiniz gibi değil. Okul sıralarındaki ideallerimizi yaşama geçireceğimiz bir mimarlık ortamını oluşturmak hepimizin sorumluluğunda. Etik değerlerin, kamu yararının, kuralların, hukukun neredeyse olmadığı acı ve vahşi bir ortamla karşılaştınız ya da karşılaşacaksınız. Özel sektörde ücretli çalıştığınızda, güvencesiz çalışma, düşük ücret, belirsiz çalışma koşuları ve eleştirdiğiniz işleri yapmak zorunda oluşunuzla, parçalanıyor idealleriniz. Kamuda çalışıyorsanız, denetimsiz, liyakatsız ortamda,mesleğin uygulanması sürecinde, siyasal baskılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Serbest mimarlık yapacaksanız, iş alma, ihale süreçlerindeki adaletsizlik, telif haklarının tırpanlanması, tasarım özgürlüğüne müdahale en önemli gündeminiz oluyor.Ama en önemli durum işsizlik.her alanda yaşanan bu işsizlik, yapı üretim sürecindeki denetimsizlik, mesleğimizi de vuruyor.Tamda böylesi, ortamlarda, örgütlenmenin önemi bir kez daha açığa çıkıyor. Mimarlar Odası her durumunuzda yanınızda olan sizin örgütünüz. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissettiğinizde, iş ararken, hukuksal bir soruna çözüm ararken, kendinizi geliştirmek için ne yapabilirim derken, mevzuatı öğrenmek, haklarımızı bilmek isterken, Mimarlar Odası hep aklınızda olsun. Bu odada mesleğe dair, geleceğe dair ne yapmak istiyorsanız, odanın bütün olanakları hizmetinizde. Yöneticilerimizin telefonları 7/24 açık, hukukçularımız ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Çalışmalarımız her türlü sorunuzu çözmeye çalışıyor.”

Örgütlenmek büyük önem taşıyor

“Meslek hayatına atılmanızla birlikte karşılaşacağınız her tür soruna yol gösterici deneyim aktarıcı örgütlenmeleri hayata geçiriyoruz” diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mimarlar Odası’nın varlığı bizim için hakikaten yeni bir nefes ve soluk oluyor. Birbirimizi tanımak ve sorunlara ortak çözüm bulmak bile çok önemli. İyi ki varsınız iyi ki her biriniz mimar oldunuz ve mesleğe hoş geldiniz”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu ise “Hepiniz aramıza hoş geldiniz. Sevinçlerinizi ve sıkıntılarınızı da her zaman paylaşmak isteriz herkese iyi bir meslek yaşamı diliyorum” dedi.

Daha sonra öğrencilere meslek yaşamında karşılaştıkları sorunları dile getirdi.Mesleğe hoş geldiniz töreni öğrencilerin heyecanları arasında rozet takma töreni ile tamamlandı.

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