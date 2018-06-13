Başkentli genç girişimcilerin çatı kuruluşu olan GGYD, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar yemeği verdi. Yenimahalle’deki iftara 1500 kişi katıldı, yemek servisini bizzat GGYD Yönetimi yaptı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem veren Başkentli genç girişimciler, bir kez daha Ramazan’da gönülleri fethetti. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği bu yıl da üyelerin bağışlarıyla 1500 vatandaşı iftar yemeğinde ağırladı.

Yenimahalle Belediyesi’nin Demetevler’deki iftar çadırında gerçekleşen organizasyona ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra iftara yetişemeyenler de katıldı. GGYD Başkanı M.NezihAllıoğlu ve yönetimi ile üyelerin bizzat yer aldığı iftarda, yemek servisi yine genç girişimciler tarafından yapıldı.

Halkın İçinde Bir STK GGYD

Genç girişimcilerin bol dua aldığı, gönülleri fetettiği bu anlamlı organizasyonda Başkan M. Nezih Allıoğlu, bir kez daha dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Bir işadamı topluluğu olmasına karşın toplumsal gelişmelere, beklentilere duyarsız kalmayan GGYD’nin, halkın içinde, halktan yana bir STK olduğuna işaret eden Başkan Allıoğlu, “İftar organizasyonlarımız da bu duyarlılığımızın bir sonucudur. Oruç ve iftarlar sadece dini görevler değil, bizi birbirimize bağlayan en güçlü geleneklerimizden biridir” dedi.

Gönülleri Fethettiler

Allıoğlu, “Bu akşam paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini daha yaşadık” dedi, GGYD’nin dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceğini bildirdi. GGYD’nin halka açık toplu iftarına katılan vatandaşlar, yemeğe katılamayan yakınları için de evlere yemek servisi yaptı.

Milletçe bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz unsurların birlik ve beraberlik, huzur ve mutluluk olduğunu söyleyen. Allıoğlu, “ İnsanlarımız mutlu olacak ki, toplumumuz da refah içinde olabilsin. Düşenin elinden tutacağız, zorda olana omuz vereceğiz ki, sağlıklı nesiller yetişebilsin. Dayanışma içinde yaşamayı başaramaz isek çocuklarımıza huzurlu ve güvenli bir ülke nasıl bırakabiliriz” dedi.

GGYD üyelerin değil Türkiye’nindir

Bu konuda toplumun tüm dinamiklerine, özellikle de sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünün altını çizen Başkan Allıoğlu, “Küreselleşen dünyamızda sivil toplum kuruluşları çok yönlü bir sorumluluk içindeler. Toplumlarda sosyal dokuyu korumak ve refahın iyileştirilmesi için çalışmak gibi bir sorumlulukları bulunan STK’lar, bunun gereğini yerine getirmelidir.

Gururla ifade etmek isterim ki; GGYD, bir STK olmanın sorumluluğunu fazlasıyla taşıyan bir kuruluştur. Bu dernek bir avuç azınlığın veya yalnızca üyelerin değil, tüm Ankara’nın, hatta Türkiye’nindir. Geriye dönüp baktığımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin neredeyse tümü toplumun geniş kesimlerine hitap etmiş etkinliklerdi.

Başkan Nezih Allıoğlu, toplu iftar yemeğine bağışta bulunan üyelere ise ayrıca teşekkür etti. GGYD Yönetimi ve üyeler yemek servisinin ardından vatandaşlarla birlikte oruç açtı.