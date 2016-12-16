Genç girişimcilere sertifika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) ile KOSGEB’in işbirliğinde düzenlenen ‘Girişimcilik Kursu’nu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende açıklamalarda bulunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlık olarak üzerinde en fazla durdukları konunun girişimcilik olduğunu söyledi. Özlü, “Türkiye, en genç nüfusa sahip ülkelerin başında geliyor. Bu genç nüfusu fırsata çevirmenin en kesin ve kestirme yolu girişimcilik kültürünü geliştirmekten geçiyor” dedi. Girişimciliğin, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda birçok sorunun çözümünde önemli bir kavram olduğunu dile getiren Bakan Özlü,

“Sadece Bakanlığımızın ve KOSGEB’in değil, belediyemiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının da büyük bir gayret içerisinde olmaları büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyemize bu konuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, en genç nüfusa sahip ülkelerin başında geliyor. Bu genç nüfusu fırsata çevirmenin en kesin ve kestirme yolu girişimcilik kültürünün geliştirmekten geçiyor”

diye konuştu.

Türkiye’nin uzun yıllar boyunca ekonomik, siyasi ve sosyal krizlere maruz kaldığını belirten Faruk Özlü, bu alanlarda istikrar ortamı oluşturamadığını, ancak son yıllarda girişimcilik konusunda Türk halkının ivme yakaladığını anımsattı.

Bir ülkenin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunu ifade eden Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sahip olduğumuz tüm reel kaynakları anlamlı hale getirecek olan da insandır. İşte bu yüzden girişimcilik, ekonomik kalkınmadaki enstrümanın anahtar kavramıdır. Bu gerçekleri çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik kültürünü arttırmak için birçok önemli proje ve programı başarı ile yürütüyoruz. Girişimcilik bir cesaret işidir ama aynı zamanda bilgi ve birikim işidir. Gözü kara olmak yeterli değildir. Bir işi nasıl kuracağı, nasıl idare edeceği, nasıl geliştireceği gibi konularda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu nedenle KOSGEB 2010 yılından itibaren girişimcilik eğitimleri konusunda adeta bir seferberlik başlattı. 2010 yılından bugüne kadar 570 bin vatandaşımız, KOSGEB’in diğer kurumlarla sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düzenlediği girişimcilik kurslarına katıldı. Bu rakam gerçekten umut vericidir.”

Gaziantep’in göç alan bir şehir olduğunu, bu göçü fırsata çevirebilmek için çalıştıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insanların ‘Balık tutmayı ve rekabeti’ öğrenmelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Sanayi kenti Gaziantep’te ‘Her işi yaparım ağabey’ anlayışından uzmanlaşan ve sertifikalaşan bir döneme girilmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda girişimcilik kurslarının önemli olduğunu ve KOSGEB’in girişimcilik alanında önemli iş yaptığını aktaran Şahin, 2023 vizyonuna en yakın kentin Gaziantep olduğunu vurguladı.

Bu arada, Girişimcilik Kursu’na bin kişinin müracaat ettiği; bunlardan 290 kişinin sertifika aldığı ve 30 kişinin iş yeri açtığı belirtildi.

Konuşmanın ardından girişimcilik kursunu tamamlayanlar sertifikaları verildi.

MÜZİK ENSTÜRMANLARI SERGİSİ AÇILDI

Daha sonra yine Gaziantep Sanat Merkezi’nin içinde yer alan ve 40 ülkeden 250 farklı yöresel müzik enstrümanlarının oluşturduğu ‘Müzik Enstrümanları Sergisi’ni de açan Bakan Özlü, burada bulunan müzik aletlerini inceledi.

Bakan Faruk Özlü ve beraberindeki heyete sergi ile ilgili bilgiler aktaran Koleksiyoner Cavit Polat, birçok müzik aletlerinin yabancı ülkelerde ilgili ile çalındığını ifade etti.

Öte yandan serginin 24 Aralık tarihine kadar ücretsiz gezilebileceği ifade edildi.

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