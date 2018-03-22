ATO Başkanı Gürsel Bakan, Başkentli genç girişimcilerle buluştu, geçmişini ve gelecek planlarını anlattı. GGYD’lilerin sorularını yanıtlayan Başkan Baran, “Yapacak çok işimiz var” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin yeni merkezi, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve ekibini ağırladı. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetiminin evsahipliğindeki toplantıya TÜSİAV ve GGYD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Başkanı Veli Sarıtoprak da katılırken, ziyarette Başkan Baran sözlerine Başkentli genç girişimcilerle gurur duyduğunu söyleyerek başladı.

Baran “GGYD çok önemli ve büyük bir topluluk. Kenetlenmiş, inanmış ve güçbirliği yapmış bir topluluk” dedi. GGYD’lilerle çocukluğunu, ticari geçmişini ve odadaki çalışmalarını da paylaşan Başkan Baran, ticarete atıldığı yıllarda yaşadığı zorlukları, memur olan ailesinin ekonomik koşullarını, çıraklıkla başlayan iş hayatının nasıl bugünlere geldiğini anlattı. “Çıraklık yaptık ticareti öğrendik. İşin aslı bu” diyen Gürsel Baran, babasının emekli ikramiyesiyle kurdukları şirketin, yine büyük emek ve gayretle faaliyetini sürdürdüğünü ifade etti.

Direkt Uçuşta Doluluk Çok Arttı

Toplantıda genç girişimcilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Baran, direkt uçuşlarla ilgili bir soruya, yoğun girişimler sonucu yurtdışına direkt uçuş sayısının arttırıldığını, söyledi. Baran, “Ankaralılılar da bu uçuşlara sahip çıktı ve doluluk oranları yüzde 80’lere çıktı. Yeni seferler içinse görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Fuarla ilgili bir başka soruya ise Başkan Baran, “Fuar konusu, Ankara’nın kanayan yarası.

Ancak konuyla ilgili ciddi gelişmeler yaşanıyor. İnşallah yakında yeni fuar merkezine kavuşmuş olacağız” yanıtını verdi. Başkan Gürsel Baran, kadınların ATO’daki etkinliğine ilişkin bir diğer soruya da, “Kadın üyelerimizin yönetimimizde daha aktif olmasını ben de çok istiyr, bu konuda kendilerine her türlü desteğe verdiğimin, vereceğimin bilinmesini istiyorum. Temennim, yönetimdeki kadın temsili oranının yüzde 10’dan fazla olması” diye cevap verdi. ATO Başkanı Gürsel Baran GGYD’lilere, seçim sonrası planladıkları projelere ilişkin bilgi de verdi.