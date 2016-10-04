Gemlik İstanbul uçak seferleri başladı

BURSA’nın Gemlik İlçesi’nden İstanbul Haliç’e daha önce yapılan, teknik nedenlerden ara verilen deniz uçağı seferleri yeniden başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı 4 yeni deniz uçağıyla, 20 dakika olan süreyi 18 dakikaya düşürdü. Kent merkezindeki Yunuseli Havaalanı’nın Milli Savunma Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile önümüzdeki günlerde kent merkezinden de İstanbul’a da uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi.

Bursa-İstanbul arası deniz uçağı seferleri kısa ara ardından yeniden başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Filosuna yeni kattığı deniz uçağıyla sayısını 4’e yükseltti. Yeni alınan uçakla birlikte 20 dakika olan uzaklık 18 dakikaya düştü. Yolcular, Bursa İstanbul, arasını 150 liraya 18 dakikada deniz uçağıyla kat edecek.

Yunuseli Havaalanı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile birlikte yakın zamanda yolcular Bursa kent merkezinden de İstanbul’a 18 dakika ulaşılabilecek. Deniz uçaklarının kısa ara ardından yeniden seferlere başlaması dolayısıyla açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti’li Recep Altepe, Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisinin lokomotif olduğunu ve üretimin yüzde 60’ının İstanbul, Bursa, Kocaeli hattında gerçekleştiğini söyledi. Başkan Altepe, şöyle dedi:

“Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik, en önemli faktör, 15 milyonluk nüfusuyla İstanbul ve 3 milyonluk nüfusuyla Bursa’nın bir birine bağlantısı çok önemli Bursa İstanbul’la ortak, yan sanayi ve partneri olarak çalışıyor. Üretimde de İstanbul’dan sonra ekonomide Türkiye’de ikinci sırada kültürel birikim ve diğer alanlarda da ikinci sırada bu açıdan baktığımızda bu erişebilirliğin sağlanması çok önemli. Bizler de bu kapsamda hem denizden hem de havadan ulaşımları gerçekleştirmiştik.”

BUDO gemilerinin denizden, deniz uçakları ve helitaksilerin havadan çalıştığını hatırlatan Altepe, şöyle devam etti:

“Kısa aradan sonra deniz uçağı seferlerini başlattık. Günde 3 sefer olacak. Bursa’dan 18 dakikadaİstanbul’a giden yolcularımız 150 lira ücret ödeyecekler. Onlar için en önemli kazanç zaman Bursa’dan kısa bir zamanda İstanbul’a ulaşabilmek, İstanbul’un çarşısına, merkezine ve kalbine inebilmek, çok önemli artık bunu başlatmış oluyoruz. Bundan sonra bu hizmetimiz artarak devam edecek. Şuanda büyükşehir belediyemizin 4 tane uçağı oldu. Bu uçaklar 12 kişi kapasiteli . Bursa- İstanbul arasında çalışırken bir yandan da Bandırma’dan gelen taleplerle Bandırma uçuşlarını da başlatmış oluyoruz. İzmir ve Çeşme’ye de Bursa’dan uçuşlar gerçekleşebilecek.”

“YUNUSELİ HAVAALANI DA DEVREYE GİRİYOR”

Bursa şehir merkezindeki Yunuseli Hava Alanından İstanbul’a uçuşların yakında başlayacağını belirten Altepe, “Devir işlemleri Milli Savuma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Bakanlık, Yunuseli Havaalanı’nın alan kısmını 592 bin metrekarelik alanı büyükşehir belediyemize tahsis etti. Önümüzdeki birkaç gün içinde devir işlemleri de bitmiş olacak. Artık Bursa şehir merkezinde de İstanbul’a 20 dakika da uçulabilecek” diye konuştu.

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