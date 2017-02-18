Vatandaşda bir inanış var: “Katar ile ne zaman bir görüşme olursa dolar düşüyor”. İşte son örnek. Cumhurbaşkanı Katar’a gitti. Dönüşte uçak daha yere inmeden dolar indi, 3.62’ye geriledi.

Bu Katar’ın suyundan mı havasından mı bilinmez ama bu efsane giderek yerleşiyor. Bu ani inişi Merkez Bankasının döviz reeskont kredilerine lira ile ödeme kolaylığına bağlayanlar da var ama fazla inandırıcı ve kalıcı değil.

İşin sırrı galiba Katar uçağında. Dönüş yolunda Cumhurbaşkanı şunları söylüyor:

“Dolar şu an 3.64’ü görmüş vaziyette. Ben inanıyorum ki 3.50’nin de altına düşecek. Niye? Girdiler de olacak onun için. Türkiye’ye girdiler durmayacak, göreceğiz. Türkiye ekonomik açıdan halen güvenli bir liman. Girdiler geldikçe kur düşecek”

“Girdi” denilen sıcak para olsa gerek. Ekonomide nereden geldiği kime ait olduğu bilinmeyen para ortalıkta dolaşıyor. Bu para 2005’lı yıllarda üç beş yüz milyon dolarla başladı, geçen yıl 11 milyar dolara kadar çıktı Bunca para memlekete nasıl taşınıyor, kimden geliyor, kime gidiyor ne zaman hangi yolla geri dönüyor, bilinmiyor. Kayıt yok hayalet gibi dolaşıyor.

İkincisi “güvenli liman” tanımında yatıyor. Evet, Türkiye finans açısından uluslararası standartlara sahip ülke. Etrafımıza bakınca taa Fas’tan Endonezya’ya bir kuşak gibi her ülkede rahatsızlık var. Biraz kaygı duyanlar parasını Türkiye’ye aktarabilir. İşlemler, para transferleri kolay. Tuşa bas, paran Uganda’daki bir bankaya anında gider. Kimse de sormaz. Bu sistem bile cazip güvenli liman parasını arayanlar için. Avrupa ve ABD’de en küçük şüpheli işlemde el koyulma, dondurulma riskine karşı Türkiye, özellikle Arap sermayesi için yeryüzü cenneti.

Diğeri Erdoğan’ın kur hedefi. Cumhurbaşkanı dolar için şimdi de 3.5 lira ve altını işaret ediyor. İşte burada durmak lâzım. Daha bir ay önce kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye eksi puanlar vermişler, yatırım yapılamaz ülkeler arasına almışlar, memleket iki ay sonra tarihi karar için sandığa gidiyor. Sonrası ne olacak bilinmiyor. Ama diğer yanda çeşmelerden oluk oluk dolar akıyor. Erdoğan’a göre daha da akacak. Efendim Çanakkale köprüsü ihalesini yaptık şöyle teklif, böyle ilgi var. Arkadaş verirsen 20 yıl belli sayıda geçse de geçmese araç ücreti garantisini, herkes koşar gelir.

Üstelik daha üç ay önce dolar bozdur altın al kampanyasında yaşanan “hüsran” unutulmadı. Böyle tahminler riskli olabilir. Her zaman söyleriz dolar kuş misali. Bugün 3’e, yarın 5’e konar. Şimdi herkes bekleyecek, dolar madem 3.5 olacak, ucuzundan alalım denilecek, hop yine geliriz 3.70’lere, 3.80’lere. Zaten millet kapış kapış dolar alıyor. 10 Şubat tarihi itibarıyla Türkiye’deki vatandaşların döviz hesapları 1.5 milyar dolar artarak 147 milyar dolara ulaşmış. Şimdi bu daha da katlanır.

Biz zaten dolar düştü mü her şey yoluna girdi diye inanmaya alışmışız. Yüzde 13 işsizlik, yüzde 11 faizr, yüzde 10 enflasyon, yüzde 30 devalüasyon, Karadeniz’de Katar Emiri ile ince işler, kimin umurunda? Kimseye ormazlar, gelsin katar katar dolarlar.

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