Açıklanan vergi artışları kiraların artmasına, otomobil satışlarının daha da yavaşlamasına yol açacak.

Özel tüketim vergisinin artırılması yurt içinde üretilen veya ithal edilerek getirilen taşıtların satış fiyatlarını iki katına çıkarmıştı. Satış fiyatı 80 bin lira olan bir otomobilin fiyatı vergilerle bugün 160 bin liraya ulaşmış durumda. Bir anlamda devlet otomobilin yarısına sahibi. Bu kadar yüksek vergilerin yarattığı bu süreç yurt içi satışları nasıl olumsuz etkilediği bankalardan talep edilen taşıt kredilerine yansıyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 15–22 Eylül 2017 haftasında mevduat bankalarının kullandırdıkları tüm kredi kalemlerinde artış sürerken taşıt kredilerine talep neredeyse sıfır. Kimse hem yüksek faiz hem de alacağı kredinin yarısını devlete ödemek istemiyor gibi.

Ödenenlerle taşıt kredileri, yaklaşık 300 milyon lira, binde 24, azalarak 5.72 milyar liraya ve geçen yılın aynı dönemindeki düzeyine inmiş. Son beş haftalık gerileme binde 18 olurken, yılbaşından buyana geçen süredeki taşıt kredisi talebi yüzde 3.86 oranında daralmış. Aynı sürede taşıt için alınan taksitli kredilerdeki gerileme yüzde 4.36 oranında gerçekleşmiş.

Bu gidişle bir yandan ÖTV, diğer yandan yeni yılda yeni yılda yürürlüğe girecek yüzde 40 oranındaki motorlu taşıtlar vergisiyle banka kredili otomobil satışları neredeyse durma noktasına gelecek.

Sonuçta ikinci el piyasası patlayacak, vatandaş, eski arabalarını kullanmaya devam edecek ya da vergisi düşük küçük binekleri tercih edecek, yeni otomobil alma hayallerini de öteleyecek. Bir türlü indirim veya düzenleme getirilemeyen taşıt sigortaları primleri ve akaryakıt zamlarını da bu işe katarsak tablo daha da ağırlaşacak. Sabah akşam otomobilcilerin feryatlarını dinleriz artık.

Gelelim emlak sektörüne. Yeni vergi düzenlemeleri kiracı- konut işyeri sahipleri arasında kira artırımı tartışmalarına neden olacak gibi. Nedeni yapılacak düzenlemelerle emlak gelirlerinin tabi olduğu gayrimenkul sermaye iradı vergisinde esas alınan götürü oranının yüzde 25’den yüzde 15’e çekilmesi.

Bu hesaba göre, örneğin dört bin lira olarak hesaplanan ödenecek vergi tutarı, en az 6 bin liraya çıkacak. Emlak sahibi, hiç kira artışı yapmadığı halde iki bin lira daha fazla vergi verecek ve bu farkı ödememek için çözüm arayacak.

Bu durum çift kontrat dönemini açabilir. Buna göre, emlak sahibi ile kiracı iki ayrı anlaşma imzalıyor. İlkinde kira tutarı düşük tutarak maliyeye veriliyor, diğeri taraflar arasında anlaşılan kiradan düzenleniyor. Böylece emlak sahibi düşük kira geliri beyan ediyor, yüksek vergiden kurtuluyor, kiracı da düşük stopaj ödüyor, geri kalanı banka kayıtlarına girmeden elden veriyor. Sistem her iki tarafı da memnun ediyor.

Ağustos 2017’ye göre, yıllık en az 3 bin 900 lira kira geliri sağlayan ve gayrimenkul sermaye iradı vergisine tabi bir milyon 896 bin mükellef bulunuyor.

Bu kadar zamdan ve artış karşısında sonra bu vergilerde de azalma olunca Maliye çok arar bu çift anlaşmalıları.