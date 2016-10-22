Geliştirdiği biçerdöverle susam hasadı yaptı

Kadirli İlçesi’nde 10 yıl önce yaklaşık 30 bin dönüm alana susam ekilirken, hasadı konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle bu alan son yıllarda 9 bin 500 dönüme kadar geriledi.

İlk ürün buğdayın hasadının ardından ekilen ve 3 ay sonra elle toplanıp, 3 hafta güneş altında kurutulan susam, sopalarla dövürelerek bitkisinden ayrılmasında yaşanan güçlük çiftçiyi bu üründen uzaklaştırdı.

Ekim alanın daralması ve üreticinin ek gelir elde etmesinden yoksun kalmasından yola çıkan tarım ürünleri şirketi sahibi çiftçi Hakkı Gök, Türkiye’de ilk kez biçerdöverle susam hasadı denemesi yaptı. Ancak buğday ve mısıra göre susam tanesinin çok küçük olması nedeniyle ürün bir kısmı yere döküldü.

Bunun üzerine sorunu en aza indirmek için biçerdöverde yeni aparatlarla değişiklikler yapan Gök’ün bu yılki denemesi olumlu sonuç verdi. Elle yapılan hasattan dönüm başına 60 kilo üren alındığını belirten Hakkı Gök, bu yıl biçerdöverle yaptıkları hasatta bu rakama yaklaştıklarını kaydetti. Sonucun çok olumlu olduğunu belirten Gök, “Hasadı zor olan ve insan gücü ile yapılan hasadı kolaylaştırmak ve ekiminin yeniden yaygınlaştırmak adına biçerdöverin normal buğday tablası ile bir hasat yaptım. Daha sonra kendi çabalarımla geliştirdiğim tablayı biçerdövere monte ettim. Buğday tablası ile yapılan hasatta dönüme 45 kilo kadar ürün elde edilirken geliştirdiğim tabla ile bu rakam 60 kiloya kadar çıktı. Bu da verim kaybını neredeyse sıfıra indirdi. Umuyorum ki, gelecek yıllar susam ekimi artacak, çiftçi de buğdayın ardından ek gelir sağlayacak” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Fatin Rüştü Özeser, Türkiye’de ilk kez geliştirilen biçerdöverle hasadı mercek altına aldıklarını ve sonuçları çok olumlu bulduklarını kaydetti. Özeser, “Buğday tablası ile yapılan hasatta verim kaybı fazla olduğundan bir çiftçimizin kendisinin geliştirdiği biçerdöver tablası ile verim kaybı azalttığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. İşçilik maliyetleri ve ürün kaybı göz önünde bulundurulduğunda biçerdöverle hasadın uygun olabileceği düşünülmektedir”diye konuştu.

Kadirli’de bu yıl 9 bin 500 dönem alana ekilen susamdan rekolte yaklaşık 540 bin ton olurken kilosu da 4-5 liradan alıcı buluyor.

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