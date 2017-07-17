Kozmetik eğitmeni Asuman Nardalı, gelinlerin düğün hazırlıklarını anlattı. Gelinlere doğal olmalarını önerdi.

Yaz gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı, gelinleri hazırlık telaşı sardı.

En önemli hazırlıkların başında ise gelin saçı ve makyajı yer alıyor. Gelinler günler öncesinden araştırma yapıp, seçtikleri kuaförlerde ve makyaj uzmanlarında deneme uygulamaları yaptırıyor. Bu hazırlıkları oldukça sade şekilde geçiştirenlerin sayısı çok azken, gelinlerin büyük bir çoğunluğu o yıl moda olan saç ve makyaj stillerini uygulatmak için birbiriyle yarışıyor. İzmir’de makyaj eğitimi veren kozmetik eğitmeni Asuman Nardalı, yapılan hazırlıkları anlattı. Nardalı gelinlere de doğal olmalarını tavsiye etti.

“Saçlar takma, gözler lens, kaşlar dövme, kirpikler – tırnaklar takma, dudaklar yapma, o zaman aynı şekilde gezebilmek için bunlardan hiç arınmaması lazım. Doğallıktan uzaklaşmamak gerek”

Son yıllarda kaşlar ve kirpiklerin ön planda olduğunu anlatan Nardalı, “Artık düğün hazırlıklarında ‘gelin hamamları’ dediğimiz eski geleneklere doğru bir dönüş var. Tabii biraz daha modern hali. Hazırlık artık bu seremoniden geçiyor. Sadece fön çekerek, makyaj yaparak hazırlanılmıyor. Dirseklerinden tüm vücuduna kadar, kirpiklerinden kaşlarına kadar en son aşamada da saçlarına kadar tenlerinin bakımları, cilt vücut bakımları dahil büyük bir paket hazırlanıyor” dedi.

Gelinlerin eskiden sadece düğün için hazırlandığını, ancak bunun son yıllarda değiştiğini belirten Nardalı, “Şimdi nişan, kına ve düğün şeklinde 3 paket halinde hazırlanıyorlar. Eğer tarihleri birbirine yakınsa 3 paketi birden satın alarak daha ekonomik hareket ediyorlar. Saçı, makyajı, vücut bakımını, nişan, kına ve düğünde alabiliyorlar. Fiyatlar paket başına 2 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar gidiyor. Neyi seçtiğinize, nereyi seçtiğinize göre, semte göre, şehre göre değişiyor” diye konuştu.

Gelin paketi içinde mutlaka vücut bakımının bulunması gerektiğine vurgu yapan Nardalı şöyle dedi:

“Gelin o gece sadece gelinliğini giyip saçlarını misafirlerine göstermek için hazırlanmıyor. Aynı zamanda hayattaki yol arkadaşı ile buluşacağı bir geceyi yaşayacak. Bu nedenle vücut bakımlarının da profesyonel olarak yapılması önemli.”

Gelinlerin makyaj tercihleri hakkında bilgi veren Nardalı, “Daha çok dudaklarda uçuk renkleri tercih ediyorlar. Daha taze, daha genç görünümlü bir gelin olmayı tercih ediyorlar ama göz makyajında özellikle kaşlar çok belirgin. Eskiye oranla yüzde 80 kaşlar daha ön planda. Eskiden bir rimelle iş biterken artık kirpik ekleniyor. Daha sıkı daha uzun kirpikler istiyorlar. Porselen makyaj da devreye girince, ten değişiyor, kirpikler değişiyor, kaşlar değişiyor, saçlar da eklenince bambaşka biri olunuyor. Porselen makyaj kamuflaj ile yapılıyor. Yüz hatları istenildiği şekilde düzenleniyor. Boyalarla renklerle, cildin tüm yüzeyine, kat kat farklı malzemeler sürülerek kusursuz cilt hazırlanıp, üzerine de aynı bir resim yapar gibi makyajının yapılması, yeni kaş ve kirpikler çizilmesi bambaşka bir insanla karşılaşmamızı sağlıyor. Damatlar, tanıştığı kızdan biraz daha farklı bir gelin görebiliyor karşılarında” dedi.

Doğallığın önemli olduğunu, hazırlıklar sırasında mutlaka buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Nardalı, şöyle konuştu: