Gelibolu’da 579 yıllık hamam restore ediliyor

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nde Çandarlı Halil Paşa’nın İznik’teki imaretine vakıf olarak yapılan 579 yıllık tarihi Şengül Hamamı restore edilmeye başlandı.

Gelibolulu armatör Mehmet Aksoy, 579 yıllık tarihi Şengül Hamamı’nı yıllar önce satın alan babası merhum Yakup Aksoy’un hatırasını yaşatmak amacıyla restore ettirmeye karar verdi. Restorasyon çalışmalarının danışmanlığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Ceylan üstlendi. Tarihi binanın restorasyonuna, dönemin işçiliğine ve harç sanatına bağlı kalınarak başlandı. İşadamı Mehmet Aksoy, yapımı 15’nci yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen yapının, restorasyonu öncesinde gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla 10 kamyon hafriyat atıldığını söyledi.

Tarihi hamamın aslına sadık kalınarak restore edileceğini anlatan Aksoy, “Bu tarihi binayı yıllar önce babam Yakup Aksoy satın almıştı. Restorasyonunu babamın anısını yaşatmak amacıyla yapıyoruz. Bu ecdat yadigarını en güzel şekilde restore edeceğiz” dedi.

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