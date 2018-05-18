Veysel Tiryaki, ilk iftarda Karapürçek’iler ile bir araya geldi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Mevlam, Ramazan Ayı hürmetine İslam coğrafyasındaki gözyaşlarını dindirsin” diyerek temenniler de bulundu.

Altındağ’da 13 yıldır sürdürülen geleneksel iftar programlarının bu yıl ilki Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde yapılan iftar programına, AK Parti Altındağ llçe Başkanı Ahmet Karaca, partililer ve meclis üyelerinin dışında, Karapürçek Mahallesi’nde ikamet eden yüzlerce kişi katıldı. Altındağ Belediyesi’nin, Ankara’nın en büyük mahallesi olan Karapürçek’e kazandırdığı onlarca yatırımdan biri olan Karapürçek Zümrüt Düğün Salonu’nda gerçekleşen İftar programının ardından İslam coğrafyası için dualar edildi. İftar yemeğinin ardından Başkan Tiryaki, Karapürçek halkı ile mahalle hizmetleri hakkında istişarede bulundu.

13 YILDIR VERDİĞİMİZ İFTAR YEMEKLERİMİZ BİR GELENEK HALİNE GELDİ

Duaların eşlik ettiği iftar programlarının Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde süreceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“13 yıldır Altındağlı hemşerilerimize ilçeye kazandırdığımız sosyal donatılarımızda iftar programlarımızı düzenliyoruz. Allah, Altındağ Belediyesi’ne öyle bereket veriyor ki sizin dualarınız sayesinde Altındağ Belediyesi’ne bereket geliyor. Bugün Türkiye’de borcu olmayan ender belediyelerden biriyiz. Karapürçek Mahallesi’nde Ankara’ya geldiğim günden beri oturuyorum. 14 yıl önce Karapürçek nüfusu 4 bindi ve bugün 80 bin oldu. Karapürçek Mahallesi’ne birçok hizmetimiz oldu. Mahallemize yakın zamanda yeni yatırımlar da kazandıracağız.

Yüce Yaratıcımızın bize verdiği aklı kullanacağız ve doğru işler yapacağız. Birbirimize dua edersek Mevlam kabul eder. Memleketimiz için dua edelim. Ramazan Ayı’na gözü yaşlı girdik. Rabbim Ramazan Ayı’nın bereketini ülkemizin, İslam coğrafyasının üzerinden eksik etmesin. Kudüs’te, Filistin’de, Arakan’da gözyaşları var. Mevlam bu Ramazan Ayı hürmetine gözyaşlarını dindirsin. Belediyemizin sofralarını şenlendirdiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim.”

KARAPÜRÇEK’İN 10YIL ÖNCE BİR KÖY OLDUĞUNA İNANMAK ÇOK ZOR

Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşen hızlı değişimden ve Altındağ Belediyesi’nin yatırımlarından duyduğu memnuniyet dile getiren Arif Çakıray “Uzun yıllardır Karapürçek Mahallesinin değişimine tanıklık ediyorum. Karapürçek’in sadece 10 yıl önce bir köy olduğuna inanmak çok zor. Bugün, Ankara’nın en büyük mahallesi durumundayız. 80 bin nüfusa ulaştık. Ancak buna rağmen Karapürçek’te oturmak bir ayrıcalık. Mahallemiz sosyal yapıları, yeşil alanları, modern binaları ile çok değerlendi. Karapürçek’e yatırımları yapmaya devam eden Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.