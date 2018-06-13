Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara bayram öncesi traşımıza önem verelim diyor. “Bayram traşlarımıza önem verelim, berber dükkânlarını dolduralım”

Gelenek ve göreneklerimizin ve inançlarımızın temel taşlarından olan Bayram günlerinde birçok hazırlığın arasında bayram traşıda vardır. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara ile geleneksel bayram traşı hakkında yaptığımız söyleşi şu şekilde;

“Birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği, aramızdaki muhabbetin artmasına vesile olan Ramazan-ı Şerif ve Kurban bayramları aynı zamanda pek çok güzel örf ve âdeti de beraberinde getiren müstesna günlerdir .Bu günlerin kendine has ikliminde yer alan ve günümüzde de halen devam eden adetlerimizi bayram öncesi hazırlıklarımızı yaparak saç, sakal traşımız, bayram temizliğimiz, bayramlık yeni elbiselerimizi giyerek eş dost, akraba ve komşu ziyaretlerinde bulunarak bayramlarımızı kutlarız”

Kara; “Tabi ki bu günümüz şartlarında artık bayramlaşma ziyaretlerimiz git gide azalmakta bunun sebebi ise vatandaşların bayram tatillerini genellikle sahil kenarlarında değerlendirmektedirler. Eskiye nazaran birçok örf ve adetlerimiz git gide unutulmaya yüz tutmuştur ” ifadesini kullandı.

Kara; “Eski Bayram heyecanları ailelerin, akrabaların, arkadaşların bir araya gelerek geçirildiği bayramlar kalmadı. Bayramlar artık yalnızca tatil olarak düşünülmektedir ve Dini Bayramlarımıza verilen önem giderek azalmaktadır.. Geriye dönüp eski yıllarımıza baktığımızda bayram olmadan iki hafta öncesinde bayram hazırlıklarımız büyük bir heyecanla başlardı. Berber esnafımız sabahlara kadar çalışırdı. Bayram traşlarına çok önem verilirdi. Maalesef yeni neslimiz değerlerimizi, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi unutmaktadır.”

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara sonsöz olarak; “Gelenek, görenek örf ve adetlerimizi unutmayalım, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimizde bu güzel adetlerimizi devam ettirmesi için gereken gayreti gösterelim.. Bayram traşlarımıza önem verelim ve berber dükkanlarını dolduralım. Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.