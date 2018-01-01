Her yılbaşında “gelen yıl gideni aratmasın” deriz ama ekonomide bu yıl, 2017’yi aratacak gibi. Gündem aynı sadece rakamlar daha da negatif değişecek, gelirler az giderler çok olacak, vatandaşa da devlete de para yetişmeyecek.

Vatandaşın ekonomiden memnuniyetsizliği giderek artacak.

Ekonomisi çarklarının dönmesi için 210 milyar dolara ihtiyaç var ve bu para bir şekilde bulunacak. Net borçlanma en az 50 milyar dolar olacak.

Bütçe ve cari açıkları herkesi bunaltacak.

Yeni yıla düşürülemeyen yüksek faizlerle giriyoruz. Bankaların kredi faizleri oranları; ihtiyaç yüzde 19.3, taşıt yüzde 14.8, konut yüzde 13.3, ticari yüzde 16.8. Bu oranların iç borçlanma talebiyle daha da yükselmesi kaçınılmaz olacak.

Faizlere bağlı olarak konut ve otomobil satışlarında geçen sonbahar aylarında başlayan yavaşlama devam edecek.

Merkez Bankası’na yönelik “faizi artır, artırma” tartışmalarından bıkacağız ama kesin olan Banka’nın tahminleri her yıl olduğu gibi bu yıl da tutmayacak.

Emlak, motorlu taşıtlar, özel tüketim vergilerindeki artışlar piyasalara olumsuz yansıyacak.

Devletin harç, cezalar, değerli kağıtlar gibi aldığı ücretler yüzde 14.4 artacak.

Enflasyondaki artış, “tek/çift hane” öngörüleriyle yılın ortasına doğru yüzde 9’lara gerilese de yılsonuna doğru tekrar yüzde 10’nun üzerine çıkacak.

İşsizlik, yeni teşviklerle bir miktar gerileyecek ancak istihdama yeni katılanlar göz önüne alınırsa sayı yine 3.4 milyonunun altına inmeyecek.

Geçen yılkı garantili kredilerin geri ödemelerindeki oran; yeni aflara, yapılandırmalara, ötelendirmelere neden olacak.

Döviz kurlarındaki oynamalarda “dolar 4.20/4.50, avroda 5.0/5.5 lira olur mu? soruları günümüzü meşgul edecek.

Borsa İstanbul’da ani düşüşler sık görülecek, gözde yatırım aracı altında ise fiyatının sabırla yükselmesi beklenecek.

Taşeronlarından kimlerin hangi kuruluşa hangi yöntemle ya da “torpille” alındığı herkesin sohbet konusu olacak. Ayrıca devlet kadrolarına 110 bin atamanın da ne zaman olacağı “seçim yatırımı” olarak önümüze çıkacak.

Yılın umut verici haberlerini artan turist sayısı ile turizm sektöründen alacağız.

Tarım sektörünü kuraklık tehdidi yaşayacak. Bu da gıda enflasyonunu fırlatacak.

Enerjide zamlar kaçılmaz olacak, akaryakıta daha çok fiyat ayarlaması gelecek.

Olası bir erken seçimi her gün konuşacağız. Yerel, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün bir arada yapılması ve bu seçimlere katılacak adaylar üzerindeki tartışmalar ekonomiyi geri planda bırakacak.

Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerinde fazla gelişme olmayacağı gibi polemikler devam edecek. Kudüs konusu her türlü dış ilişkilerde gündemde tutulacak. Kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklayacağı görüşler ekonomiye yön verecek.

ABD’de aşamalı faiz artışının etkileri bizde “sıcak para” girişindeki azalmayla kendi gösterecek.

“İran ambargosu ihlâl edildi” gerekçesiyle olası bir ağır parasal bir yaptırım tüm dengeleri altüst edecek.

Ekonomi yönetimi de hormonlu büyüme rakamlarını başarı olarak göstermeye, “enflasyon düştü düşecek, spekülasyon, manipülasyon, geçici” lâflarını söylemeye devam edecek.

Umarız 2018 sağlıkla geçecek, hayallerin, özlemlerin gerçekleştiği, zenginliğin, bereketin, refahın arttığı bol paralı bir yılı olur.