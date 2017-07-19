Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tüm adaylar aldıkları puan ve sıralamalar doğrultusunda bugün itibariyle LYS tercihlerini gerçekleştirecekler. Gelecekteki meslekler için hazırlanıyorlar.

18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih sürecinde adaylara tavsiyelerde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Çağrı Bağcıoğlu, “Üniversite eğitimi, öğrenciyi tek bir mesleğe değil gelecekteki meslekler için de hazırlamalı” dedi.

2017 LYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Sınav sonucu heyecanını üzerinden atan adaylar şimdi tercihleri konusunda çalışmalara başladı. Üniversiteli adaylarının çok önemli bir karar aşamasında olduğunu söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Çağrı Bağcıoğlu, tercih aşamasında yararlanılabilecek kaynakları şöyle sıraladı:

“Hepimizin bildiği gibi uzun soluklu bir yolculuğun en önemli evrelerinden biri tamamlandı. Üniversiteler kendilerini tanıtmak için birçok etkinlik düzenliyor. Aday öğrenciler sene boyunca ilgilendikleri alanları ve okulları belli bir sıraya sokmuşlardır ama öncelikle bu okullardaki etkinliklere katılmalarını, mezun oldukları okullardaki rehber öğretmenleriyle görüşmelerini, bir ek kaynak olarak da Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sayfasındaki istatistiksel verilere göz atmalarını tavsiye ediyorum.”

DÜNYA DEĞİŞİYOR MESLEKLER DE DEĞİŞİYOR

“Dünya değişiyor, değişimle beraber şu anda içinde bulunduğumuz ortamda olan birçok iş belki niteliğini değiştirecek veya artık geçerli olmayacak” diyen Dr. Çağrı Bağcıoğlu, Georgetown Üniversitesi’nde meslekler üzerine yapılan bir araştırmayı şu sözlerle anlattı:

“Georgetown Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre 1950’den 2000’li yılların başına kadar olan süreçte meslekler 5 kat değişim göstermiş. Bununla beraber lisans programları ve yüksek lisans programlarının sayıları defalarca artmış. Bu nedenle meslek seçiminden ziyade ilerde oluşabilecek herhangi bir mesleğe hazırlanmak çok önemli. Üniversite öğrenimi tabii ki bir meslek edinmek için kritik ama esasen öğrenciye gerekli yetkinliği, ileriye yönelik araştırmacı ruhu katmasından dolayı üniversite eğitimi artık şart. Dolayısıyla alacakları eğitim onları bir mesleğe değil olabilecek her türlü mesleğe hazırlamalı. “

SINAV SONRASI DAHA FARKLI BİR HEYECANLA GELİYORLAR

Tercih döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve aday öğrencilere rehberlik hizmeti verildiğini söyleyen Dr. Bağcıoğlu, “Bilgi Üniversitesi’nde bu sene 21. yılımızı kutladık. Türkiye’nin en eski 3 vakıf üniversitesinden birisiyiz. 21 senedir kampüs her zaman aynı heyecanı yaşıyor. Aday öğrenciler zaten sene boyunca da bizi takip ediyorlardı ama sınav sonrası daha farklı bir heyecanla geliyorlar. Kampüste tercih günleri kapsamında akademisyenlerimiz aday öğrencilere programlar hakkında bilgi veriyor. Uzmanlar doğru tercih konusunda danışmanlık sunuyor. Fakat en farklı özelliklerden biri birçok mevcut öğrencimiz aday öğrencilerimize destek sağlıyor, sorularını cevaplıyor. Öğrenciden öğrenciye neler yapılması gerektiğini, nelerle karşılaşacaklarını anlatıyorlar. Kampüslerimizde bu etkinlikler devam ediyor. Buna ek olarak da irtibat bürolarımız Ankara, Adana, Bursa, İzmir ve Antalya’da da benzer programlarla aday öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DE ULUSLARARASILAŞMAYI SAĞLAYAN ÖNCÜ OKULLARDAN BİRİ

Üniversitelerin uluslararasılaşmasını sağlayan çeşitli kriterler olduğunu söyleyen Dr. Çağrı Bağcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şüphesiz üniversiteler için 20-25 yıllar uzun süreler değil. Oturmuş sistemlerde yüz yıllardan bahsediliyor. Fakat İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğu günden bu yana uluslararası alanda Türkiye’de gerçekten uluslararasılaşmayı sağlayan öncü okullardan biri. Bu sadece ortaklık yaptığınız kurumlar, yolladığınız öğrencilerle değil, öğrencinin eğitime başladığında global bir vatandaş olmasını sağlayan ders programları, öğrenci kulüpleri ve etkinliklerle de belirleniyor.”

BİLGİ’DE YENİLİKLER

Yeni akademik yılla beraber üniversitedeki yeniliklere ve gelecekteki meslekler’e de değinen Dr. Bağcıoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Çok büyük bir heyecanla beraber yeni akademik yıla ‘Merhaba’ diyeceğiz. Bu yaz döneminde tanıtımlarımızdan sonra yine öğrencilerimize heyecan dolu, uluslararası fırsatların olduğu, kampüslerinde birçok iyileşmenin, yenileşmenin olduğu şekilde bekliyor olacağız.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bu sene fakülte statüsüne geçti. Yine en önemli fakültelerimizden biri olan Hukuk Fakültesi Dolapdere Kampüsü’nden santralistanbul Kampüsü’ne taşındı. Dolayısıyla altyapısıyla, üstyapısıyla ve aramıza yeni katılan hocalarımızla beraber öğrencilerimizi 22. defa büyük bir heyecanla bekliyoruz.Son olarak öğrencilere başarılar diliyorum. Çok önemli bir karar. Bu kararın yanlışı, doğrusu yok. Tek doğrusu tercih yapmaları, eğitime devam etmeleri. Üniversite eğitiminin sonucunda kendilerini çok daha iyi bir geleceğin beklediğini biliyorlar. O yüzden yılmadan, sıkılmadan bu stresli günleri de geçip en doğru kararı vereceklerine inanıyorum.”

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