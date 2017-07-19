Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, tıp mezunları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi gibi uzmanlık bölümlerini seçenlerin sayısının azaldığını ve gelecekte hastalar cerrah bulmakta zorlanacağını söyledi.

Asistanlık sürecinde çok büyük fedakarlık istenmesi, hekimlere karşı açılan davalarda büyük artış olmasının bu dallara ilgiyi azalttığını ve gelecekte hastalar’ın daha zor cerrah bulacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Kök, “Cerrahi branşlar tıbbın en önemli branşlarıdır. bu durum düzeltilmezse, hastalar iyi bir cerrah bulmakta zorlanabilirler” dedi. Prof. Dr. Kök, uzmanlık olarak Tıp mezunlarının fizik tedavi, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, adli tıp gibi dalları tercih ettiklerini kayldetti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu yıl 205 öğrenciyi mezun ettiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, kız öğrencilerin daha başarılı olduklarını belirtti. Tıp’ta kız öğrenci sayısının erkeklere oranla daha fazla olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, başarının anahtarının çok çalışmak olduğunu, bu kurala da kızların daha çok uyduğunu anlattı.

‘İLK BAŞTA EN BÜYÜK TERCİH KADIN DOĞUM’A İDİ’

Tıp Fakültesi’nden mezun olanların çalışma alanlarını seçmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girmek zorunda olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, TUS’un başladığı 1987 yılında en büyük ilgi ve tercihin Kadın Hastalıkları ve Doğum’a olduğunu söyledi. Zaman içerisinde tercihlerde önemli değişiklikler olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, şöyle konuştu:

“Bunun tabii ki çok çeşitli nedenleri var. Bunlardan birisi hiç kuşkusuz hukukla birlikte dava edilebilirlik oranları arttı. İnsanların tıptaki farkındalıkları arttı. Yine bu gelişen süreç içerisindeki önemli konulardan sağlık alanında hekime ulaşılabilirlik arttı. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranları arttı. 30 yıllık süreçte çok büyük farklılaşmalar oldu. O nedenle bugünün tıp fakültesi mezunları daha farklı alanları seçiyor. Mesela Fizik Tedavi, Göz Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya: Adli Tıp gibi. Cerrahi branşlara yönelme biraz daha azaldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi gibi. Bunlar ağır bölümler. O nedenle teveccühte bulunmuyor artık hekim arkadaşlar. Bunların içinde en önemli sebepleri, bu alanların sürelerinin uzun olması, asistanlık sürecinde gerçekten çok büyük bir fedakarlık istenmesi ve en önemlisi uzmanlık alanında son dönemlerde hekimlere karşı açılan davalarda büyük bir artış olması. Bu süreci değerlendirdiğimizde bunun yakın gelecekte bazı sıkıntılara sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Bu bölümlere kaliteli hekim arkadaşlarımızın yönelmesi çok önemlidir. Bunu tekrar sağlamamız lazım. Aksi takdirde yarın öbür gün hastalarımız iyi bir cerrah bulmakta zorlanabilirler.”

‘ŞİDDET MOTİVASYONU OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Fedakar şekilde çalışan, sağlık hizmeti veren hekim, hemşire, teknisyenlerin hiç haketmedikleri halde şiddete uğramalarının sağlık personelinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Kök şöyle dedi: