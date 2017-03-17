KUYUMCULUK sektörünün duayenleri ve sektöre yön veren usta isimler “Ustasından Çırağına Nasihatler” panelinde üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve farklı sektör temsilcilerinin yer aldığı panel, temsilcilerin bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktarmaları, bununla birlikte öğrencilerin de konusunda uzman kişilerin deneyimlerinden faydalanarak eğitim süreçlerine katkıda bulunmaları amacıyla düzenlendi. Üniversitenin Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve İKBU Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Zeynep Banu Dalaman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. İKBU Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Elanur Güner ile İKBU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün moderatörlüğünü yaptıkları panelin konuşmacıları; TOBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı İmam Altınbaş, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, İMMİB Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karatoprak, İstanbul Sanayi Odası Demirdışı Metaller ve Mücevher Sanayi Meclis Üyesi İlyas Gençoğlu, İstanbul Ticaret Odası Kuyumcu Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı ve Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş oldu.

Panelde onur konuğu olarak yer alan Atasay Mücevherat Kurucu Başkanı Atasay Kamer ise öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin ardından Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümünün tasarlamış ve üretmiş oldukları takılarla birlikte, Türkiye’den çıkarılan mücevher taşlarının İKBU öğrencileri tarafından işlenmiş halleri Altınbaş Galeri’de düzenlenen sergi ile ziyarete açıldı.

YENİLİK VARSA BAŞARI DA VAR

Panel öncesinde DHA’nın sorularını yanıtlayan Atasay Mücevherat Kurucu Başkanı Atasay Kamer, “Vazgeçilmez insan olmak ve hayata, çalıştığınız müesseseye kendinizden daima bir şeyler katabilmek, insanlara yeni bir şeyler verebilmek çok önemli. Sadece öğrenilenleri ortaya koyarak değil güzel sentezler çıkararak, inovasyon çalışmaları yaparak da yeni bir şeyler katabilmek lazım. Tüm bunları sektöre katabilirseniz başarılı olursunuz. Benim başarım daima sektöre kattığım yenilikler sayesinde olmuştur” dedi.

“SEKTÖRÜN İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR EĞİTİM ANLAYIŞI BENİMSİYORUZ”

Panelin ev sahipliğini yapan TOBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı İmam Altınbaş, “Kuyumculuktan gelen bir aile olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Sektörün önemli isimleri, duayen isimleri ve sivil toplum örgütlerinde görev yapan isimlerin öğrencilerle buluşması bizim için çok önemli. Özellikle kuyumculuk ve takı tasarım bölümünde okuyan öğrencilerin bu mesleğin en üst sıralarında yer alan insanları dinlemeleri ciddi bir tecrübe olacak” diye konuştu. “Verdiğimiz eğitimde dikkat ettiğimiz noktalar ilk olarak öğrencinin kendi gelişimine katkı sağlaması ikinci olarak ise sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik olması” diyen Altınbaş, öğrencilerin pratikle ilgili eksikliklerini gidermek için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Altınbaş ayrıca, mezun ettikleri gençlerin sektöre ciddi bir katkı sağlayacağına inandıklarını da ifade etti.

“USTALIK MESLEĞİ ÖLMÜYOR, DEĞİŞİM YAŞIYOR”

Panelin moderatörlerinden Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül ise, “Sektörün duayenleriyle ustalıktan çıraklığa geçişteki sürecin değişimini, dönüşümünü, gelişen teknolojilerle ve ekonomiyle birlikte nelerin değiştiğini, ustalık mesleğinin nereye doğru gittiğini, nasıl bir dönüşüm yaşadığını konuşacağız” ifadelerinde bulundu. Doktora tezinde ‘ustalığın değişimi ve dönüşümü’ konusunu ele aldığını belirten Sarıgül, “Tamamen akademik bulgulara dayanarak diyebilirim ki, ustalık mesleği ölmüyor değişim geçiriyor” dedi.

“ŞU ANIN ÖĞRENCİLERİ 20 SENE SONRASININ USTALARI OLACAK”

Önceden ustalar tarafından yetiştirilen çırakların yerini artık eğitim kurumlarında, üniversitelerde yetişen kuuyumculuk ve takı tasarımı bölümü öğrencilerinin aldığını söyleyen Sarıgül, “Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler bilgisayarla, teknolojiyle, yeni gelişen bir takım mekanizmalarla, sistemlerle iç içe bu mesleği yürütecekler. Dünyadaki trend de böyle. Dolayısıyla ustalık belki ölmeyecek ama muhakkak şekil değiştirecek. Bugünün takı tasarımı öğrencileri 20 sene sonra usta olarak anılmaya başlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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