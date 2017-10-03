İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Ödülleri Platformu ortak bir yarışma düzenledi. ‘Geleceğin Şehri‘ ödülü Lüleburgaz’ın oldu

Şehirlerin ve yerleşim yerlerinin geleceğe hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ‘City Awards Şehir Ödülleri‘ Türkiye yarışmasında Lüleburgaz Belediyesi ‘Geleceğin Şehri‘ ve ‘Yılın İlçe Belediyesi‘ ödüllerine layık görüldü.

HEM ‘YILIN BELEDİYESİ’ HEM ‘GELECEĞİN ŞEHRİ’

Yarışmada ‘Geleceğin Şehri‘ ve ‘Yılın İlçe Belediyesi‘ ödülüne layık görülen Lüleburgaz Belediyesi’nin,yıllardır geleceğe hazırlandığını belirten belediye başkanı Emin Halebak ödüllerle ilgili şunları söyledi:

“Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Ödülleri Platformu’nun yaptığı bir yarışma. Kentlerin, şehirlerin ve yerleşim yerlerinin geleceğe hazırlanması, insan mutluluğuna katkı sunması, yaşayan şehirler olması, yaşatan şehirler olması, bütün bu alandaki çalışmaların toplanıp derlenip insanların geleceğinde daha umut veren yerleşim birimlerine dönüştürmenin güzel örneklerini sunmak için yaptık. İzmir’de yapılan bu törende birçok kuruma, kişiye, belediyelere, kaymakamlıklara, valiliklere, kalkınma ajanslarına, belediye birliklerine ve sivil toplum örgütlerine ödüller verildi. Bu törende Lüleburgaz Belediyesi iki ödül birden aldı. Bunlardan bir tanesi Yılın Belediyesi ödülü diğeri ise Geleceğin Şehri Ödülü.”

“GELECEĞE HAZIRLANDIK”

Lüleburgaz Belediyesi’nin bütün ekibiyle beraber ‘Yılın Belediyesi‘ olabilmek için yıllardır çok çalıştığını söyleyen Halebak sözlerini şöyle noktaladı, “Belediyemiz stratejik plana uygun çalışmalar sürdürmekte ve bunu hayata geçirmekte. Bunun ödüllendirilmesi bütün ekibimi çok mutlu etti. ‘Geleceğin Şehri‘ ödülü ise hepimizin çok önem verdiği, hepimizin uğraştığı alan buydu.

Bugünün Lüleburgaz’ını yapabilirsiniz ama geleceğin Lüleburgaz’ı için çalışmak, bunun için bir şeyler üretebilmek gerçekten kolay iş değil. Her belediyenin de yapabileceği işler de değil. O nedenle bunu çok önemsiyoruz. Yani biz öylesine bir kenti yaratmak için gayret sarfediyoruz ve hayata geçirdiğimiz projeler öylesine projeler ki bizler burda olmasak da çalışanlarımız emekli olsa da Lüleburgaz geleceğe hazırlandı ve bu günden hazırlanmış olan kenti yaşamaya devam edecek. Bu her iki ödülden dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tüm çalışanlarımın bundan duyduğu mutluluğu gözlerinden okuyorum. Onlar için hem moral hem destek olduğunu biliyorum. Tüm Lüleburgaz halkının da katıldığı bir yaşamla birlikte bu ödülleri fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum.”