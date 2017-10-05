CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AK Parti’nin 16 Nisan’da düzenlenen Anayasa referandumunda istediği sonucu çıkarabilmek amacıyla bütçeyi “tarumar ettiğini” ifade ederek, “Geleceğimiz ‘evet’ oyu için kurban edildi” dedi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Plan ile TBMM’ye sevk edilen yeni torba yasadan zam fırtınası çıktığını belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

“HESAPSIZ HARCAMALARI GİDERMEK AMACIYLA GETİRİLEN VERGİLER”

“2016’nın ikinci yarısında inişe geçen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1’e yakın daralmış ve kriz sinyalleri vermiştir. AKP yönetimi, OHAL ikliminden de yararlanmak suretiyle parlamentonun yetkilerini de gasp ederek kamu maliyesi araçlarına başvurmuş, krizi ötelemeye çabalamıştır. Referandum öncesi de şirin görünmek ve krizi ötelemek amacıyla bir dizi vergi indirimleri ve vergi bağışıklıkları sağlanmıştır. Bu durum vergi gelirlerinde düşüş getirmiştir. Ayrıca Anayasa referandumuna giderken seçmen oylarını etkilemek üzere hesapsız harcamalara da girişilmiştir. Hesapsız harcamaları gidermek amacıyla getirilen vergilerle 3 bin TL alan çalışanların vergi yükü 500 TL, 4 bin 500 TL alan çalışanları yükü ise bin TL artmıştır. MTV’ye yapılan zamlarla da bin 300-bin 600 cc hacmindeki bir arabanın kapı önündeki maliyeti ise aylık 300 TL’ye çıkmıştır.

Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan fahiş vergilerle kurşunsuz benzin 5,30 TL’ye yükselmiştir. Ayrıca trafik sigortası ve kasko maliyetleri de 2 yıl önce çıkarılan kanunla fahiş oranda yükselmiştir. Halkımız akaryakıta, sigortaya ve MTV’ye fahiş tutarlar ödemekte ve bu pahalılık yüzünde aracına binememektedir. Bu pahalılığın sonucu olarak sürücü başına tüketilen akaryakıt tutarında Türkiye dünya sonuncusudur. Yani halkımızın tekeri dönmemekte arabasına binememektedir. 1300-1600 cc hacminde ve 1-3 yaş arasındaki bir otomobilin kullanılmasa bile aylık masrafı 300 TL’ye çıkmıştır.”

“EKONOMİ İFLAS NOKTASINDA”

Erdoğdu, AK Parti’nin Türkiye ekonomisini getirdiği noktada çifte açık sorunu ortaya çıktığını, ekonominin hem cari açık hem de bütçe açığı verdiğini belirterek, AK Parti’nin 2017’de iflas etme noktasına geldiğini ifade etti. Erdoğdu, şöyle devam etti:

“2017 yılında Ocak- Temmuz arası cari açık önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 25,9 milyar dolara ulaşmıştır.

Merkez Bankasının açıkladığı Uluslararası Yatırım Pozisyonu tablosuna göre Türkiye’nin net açık pozisyonu 2016 sonuna göre yüzde 24 artışla 450 milyar dolara yükselerek rekor kırmıştır. 450 milyar dolarlık net uluslararası pozisyon açığı GSYH’ın yüzde 52’sine ulaşarak alarm vermeye başlamıştır.

Türkiye’nin 1 yıldan kısa vadeli borcu ise 170 milyar dolara çıkmıştır. Üstüne yaklaşık 35 milyar dolar cari açık konulduğunda 205 milyar dolar finansman açığımız vardır. FED’in parasal sıkıştırmaya gideceği ve bu durumun kurda yukarı yönlü baskı oluşturacağı düşünüldüğünde döviz temini bakımından önümüzde zor bir yıl vardır.

Reel sektörün 205 milyarlık açık pozisyonu dolar kurundaki her bir kuruşluk artışın reel sektörü 2 milyar TL zarara sokmasına neden olmaktadır. Bu hesapla bakıldığında Başkanlık referandumu açıklamasından hemen önce 3,08 TL civarında olan dolar kuru 1 yıl içinde 3,58 seviyelerine çıkarak 50 kuruş değer kazanmış ve bu referandum reel sektöre 100 milyar TL’ye mal olmuştur. Mühürsüz referandumla çalınan Anayasa üzerine inşa edilen tek adamlık sisteminin özel sektöre maliyeti 100 milyar TL’dir.”

“OVP İLE AKP’NİN 2023 HEDEFLERİ ÇÖPE GİTTİ”

Erdoğdu, merkezi yönetim bütçesinin de 2016 yılı Ocak -Ağustos döneminde 4,8 milyar TL fazla verirken 2017’nin aynı döneminde 25,1 milyar TL açık vererek alarm vermeye başladığını ifade ederek, “AKP’nin 2023 hedeflerine göre ihracatımız yıllık 500 milyar dolara, kişi başına düşen gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı. Açıklanan OVP ile AKP’nin 2023 hedefleri çöpe atılmıştır. 2020 yılında ihracat hedefi 195 milyar dolara kişi başına düşen gelir 13 bin 24 dolara indirilmiştir. Bu hedeflerin tutturulması da artık mümkün değildir” dedi.

AK Parti’nin 16 Nisan’da düzenlenen Anayasa referandumunda istediği sonucu çıkarabilmek amacıyla bütçeyi “tarumar ettiğini” ifade eden Erdoğdu, “Geleceğimiz ‘evet’ oyu için kurban edildi” dedi.