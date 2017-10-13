Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesi koordinatörlüğünde düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda etap kuraları ve hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ana konu olurken, konutların iç tadilatları, parsel çalışmaları, park düzenlemeleri diğer gündem maddeleri oldu. Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve Mamak Belediyesi işbirliğinde yapılan ve 11 etaptan oluşan projede 50 bin konut, 500 iş merkezi, dev rekreasyon alanlara sahip projenin toplantısında konuşan Akgül, “Geleceği düşünerek planlar üretiyoruz. Sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projelerimizle ilçemize yeni bir yüz kazandırarak, insanlarımızı sağlıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturuyoruz” dedi.

En çok konut Mamak’ta üretiliyor

Başkent’te konut sayısı en hızlı artan ilçelerden biri olan Mamak’ta, merkezi hükümet, TOKİ ve büyükşehir beledisinin destekleriyle dönüşümün hızla devam ettiği kaydeden Akgül, “Hak sahipleri ile ne kadar çabuk anlaşılır ve birlik olunursa dönüşüm o kadar hızlı tamamlanır” dedi.