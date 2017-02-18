Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohum üretiminin artması Türkiye’yi ihracatta üstün bir konuma taşıyacaktır. Böylece iç talebi karşılayarak ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı artıracağız.” dedi.

Büyükhelvacıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her yıl başta ayçiçeği, mısır ve aspir olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon ton yağlı tohum ürettiğini söyledi.

Son yıllarda özellikle havza bazlı yağlı tohum üretme çalışmalarının başladığına dikkati çeken Büyükhelvacıgil, ülkenin söz konusu kalemdeki üretiminin 2014 yılında 2,7 milyon, 2015’te 2,6 milyon ve 2016’da 2,7 milyon ton olduğunu belirtti.

Türkiye’nin yağlı tohum ithalatına değinen Büyükhelvacıgil, şöyle devam etti:

“2014 yılında 15 milyar dolar tarım ürünü ithal ettik. Bunun 4,3 milyar doları yağlı tohumlardır. 2015 yılında ise gerçekleştirilen 11,3 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatının 3,5 milyar doları yine soya, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlar. 2016 yılında da 11 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatının 3,5 milyar doları yağlı tohum ve türevleridir. Bu da yağlı tohumların tarım ürünleri ithalatında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.”

Büyükhelvacıgil, bu alandaki ithalatın azaltılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin ithal ettiği ürünler arasında yağlı tohumların ilk 10’da yer aldığını aktardı.

İhracatta katma değeri yüksek ürünlerin daha iyi gelir sağladığına işaret eden Büyükhelvacıgil, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yağlı tohum üretimi için çalışmaları başlattı. Bu çerçevede ayçiçeği, mısır ve aspir olsun, çiftçiye gereken desteği veriyor. Önceden ayçiçeğine verilen 25 kuruşluk destek bu sene 40 kuruşa çıkarıldı. Ayrıca mazot ve gübre desteği de veriliyor. Yani çiftçinin elini rahatlatacak çalışmalar yapılıyor. Ancak bunu daha da artırmalıyız.”

diye konuştu.

Büyükhelvacıgil, yağlı tohum üretiminin Trakya, Konya Ovası, Çukurova ve Batı Karadeniz’de yapılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye sanayileşti ama aynı zamanda bir tarım ülkesi. Tarlaları ve arazileri iyi yöneterek, ihtiyaçları öngörerek üretim yapmalıyız. Gelecekte ülkelerin en önemli meselesi gıda ve enerji güvenliğidir. 2030’larda ülkelerin tutumu bu yönde olacaktır. Yağlı tohum üretiminin artması Türkiye’yi ihracatta üstün konuma taşıyacaktır. Böylece iç talebi karşılayarak ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı artıracağız. Gıda güvenliğini ve Türkiye’nin kendi kendine yeter bir duruma gelmesini sağlayarak geleceğe güvenle bakacağız.”

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