Merhaba sevgili hayvan dostları… Bu haftaki yazımda sizlere gel komutu ve uygulanış şekillerini anlatacağım.

Yol arkadaşınızla bazen çok ciddi sorunlar yaşıyorsunuz. Özellikle serbest gezen köpeğiniz gel denildiğinde gelmediği gibi tam aksi istikamete koşarak kaçar çoğunlukla.sizde peşinden yakala yakalayabilirsen… Bu koşturmaca bazen saatlerce bile sürebilir.ve sonuçları çok da kötü olabilir.hızla akan trafikte yola çıkma olasılığı da cabası. Bana en çok sorulan şeylerden biri bu ay ki konumuz “GEL KOMUTU“… Sizlere oldukça değerli bilgiler vermeye çalışacağım…

Dikkatli okuyup uygulamaya geçerseniz başarı kaçınılmaz bilginize :=)

Şimdiden kolay gelsin.

Öncelikle en başa geri dönmek gerekiyor evinize aldığınız yavru çok küçükken her zaman dibinizde dolaşır hatta bazen üstüne bile basarsınız.bu güdüsel bir olaydır .son derece meraklı ancak dış dünyayı tanımaya çalışırken sizden aldığı güven ile hareket eder.size yakın durmayı tercih eden yavru sonrasında dış ortamda ki dikkat çekici şeylerin etkisiyle sahipten yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar .aranızdaki bağ güçlendiği gibi keşfetme güdüsü içinde giderek büyür.

Sonuç mu?

Artık bağımsız da hareket edebileceğinin farkındadır.buda baskınlık kazanırsa verilen GEL emrine maalesef her vakit uyulmaz.

İşte tam bu zamanda sizlere görevler düşüyor…

Yavruyu aşıları bittikten sonra park ve bahçelerde serbest bırakıyorsunuz. Oyun bazen saatlerce sürüyor ve GEL KOMUTU verildiğinde yavru öncesinden de şartlandığı için hemen geliyor. Sizler de tasmasından bağlayıp hemen eve götürüyorsunuz. Buna birkaç kez alışan köpek yanlış bir şartlanma içine girdiğinin hemen farkına varıyor. GEL EŞİTTİR EYVAH BAĞLANIP EVE GİDİYORUZ ‘a şartlanıyorlar. Sonrasında da her emir verildiğinde bunu istemedikleri için gelmek yerine gidiyorlar. Hatta kaçmaları da söz konusu.

Yapılması gereken doğru uygulama ilk çağrıldığında geldiği için yoğun bir sevme ve sözlü olarak da aferin harikasın bravo gibi kelimeleri vurgulu bir ses tonuyla söylemeli ve memnuniyetinizi belli etmelisiniz… Ardından hemen birkaç dakika süren bu memnuniyet sonrası tekrar bırakılmalı yine bir süre oynadıktan sonra tekrar GEL komutu verilebilir. Tekrar gelen köpeği bir müddet sevdiği oyuncak ile oynatabilirsiniz yada sevdiği cazip bir yiyecek parçası vererek ödüllendirilmelidir. Bütün bunlar çok daha şevkle size her seferinde gelmesini sağlayacaktır.

Bu antrenmanı sık sık yaparsanız her zaman bu emir verilir verilmez yanınıza gelecektir.

Bu antrenmanı bazen 2 metrelik eğitim kayışı bazen de 20 metreye kadar çamaşır ipi ile de yapabilirsiniz. İlk çalışmaları sessiz sakin bir ortamda yapmalısınız dikkatini dağıtacak bir yer olmamalı taşıt trafiğinden uzakta ve sessiz bir yer seçilmelidir. Köpeğin dikkati başka yerdeyken GEL emri ile elinizde tuttuğunuz uzun ip hafiften sarsılır ve ardından gerekirse elinizde toplanarak hızlıca gelmesi sağlanır ardından önünüze gelen yol arkadaşınıza OTUR denmelidir böylece her seferinde emri alan köpek buna şartlanacak ve gelip kendiliğinden önünüzde oturacaktır. Ardından tabii ki hem sözlü hem de fiziki ödül… Bunun yanı sıra yan ödül olan yiyecek ve oyuncak da motivasyonu güçlendirecektir.

İlk başta her komuta uyduğunda verilen yan ödüller YİYECEK VE OYUNCAK sonrasında 2 doğruda bir ve ardından 3 4 5 doğruda bir verilmelidir. Böylece rüşvetçi olmayacağından sadece sevmek yada bir aferin için bile komutu yapacaktır.

Diğer aşama da biraz daha kalabalık bir ortamda aynı metod denenebilir.

Dikkatini burada daha çok dağıtacak unsurlar olması sizi biraz daha zorlayacaktır lakin doğru uyarından hemen sonra toparlanan köpeğiniz emre uyacak ve yine gelip ön tarafınızda oturacaktır. Sonra çok daha kalabalık bir ortamda aynı şeyler denenebilir.

Şartlanma artık en üst safhada olacağından sorun olmaktan çıkar artık bu durum… Başarı elde edildikten sonra bir süre bağlı olduğu hissini vermek için çamaşır ipini sadece bir karış kalacak şekilde kesmeli ve onunla beraber serbest dolaşması ve oynaması sağlanmalıdır. Boynundaki tasmaya bağlı olan kısa ip onun itaatini maksimuma çıkarır ve her seferinde komutu dinlemesini sağlar. Bir hafta on gün süreyle yapılan bu antrenman sonrasında sorun çıkarmayan köpeğinizin boynundan artık kısa ip de çıkarılır…

Veeeeeeeee

Sorunsuz bir yol arkadaşlığına merhaba…

Yol arkadaşlarınız ile yüreğiniz her vakit gülsün… Dostça kalın…

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