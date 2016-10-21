Geçen yaz yalıtım yaptıranlar, bu kış yarım fatura ödeyecek

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte tüketicilerin doğalgaz ve enerji faturalarında önemli artışlar meydana geldiğini belirterek, ”Tüketicilerin bütçesini sarsan bu faturaları yarı yarıya düşürmek mümkün.

Çatı ve binalarda yapılacak tadilat ve yalıtımlar ile enerji faturalarında yüzde 50’ye varan oranda tasarruf sağlanabilir. Uyarılarımızı dikkate alarak geçtiğimiz aylarda yalıtım yaptıranlar, bu kış geçen yıla göre yarı yarıya daha az harcama yapacak” dedi

Türkiye’nin doğusunda etkili olmaya başlayan kış mevsimi, önümüzdeki dönemde ülke geneline hızla yayılacak. Sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte yaşam alanlarında soba, kalorifer ve klima gibi ısıtıcılar kullanılmaya başlandı. Gittikçe artacak enerji tüketimi ise beraberinde yüklü faturaları da getirecek.

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, her kış mevsiminde bütçelerdeki en büyük harcama kalemlerinden biri konumundaki enerji faturalarını çok önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu, bunun ekonomik zorunluluk olduğu kadar sağlık ve çevre açısından da bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

Bütçesini, sağlığını ve çevreyi düşünenler için yalıtım şart

Her bahar ve yaz aylarında tüketicileri çatı ve bine yalıtımı yaptırmaları konusunda uyardıklarını hatırlatan Yavuz, bu uyarıyı dikkate alanların önümüzdeki kış çok daha az fatura ödeyeceklerini söyledi. Yavuz şöyle konuştu:

“Çatı ve binada yapılacak tadilat ve yalıtım uygulamaları enerji harcamalarında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca birçok sağlık sorununa karşı da tedbir alınmış olur. En yüksek verim ve fayda elde etmek için doğru malzeme, sisteme uygun projelendirme ve uzman kişilerce uygulama gerekir. Türkiye’deki yapı stoğunun önemli bir bölümünde yalıtıma ihtiyaç var. Yalıtımı olmayan çatılar, binaların kat adetlerine bağlı olarak ortalama yüzde 30 oranında enerji israfına neden oluyor. Bu oran yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor. Tüketicilerin faturaları hem yaz, hem kış aylarında gereksiz yere kabarıyor. Binadaki yalıtım uygulamasının en yüksek performansa ulaşması için mutlaka çatı yalıtımı ve tadilatı da yapılmalıdır. Isınan hava yükseldiği için binalar en çok çatılardan enerji kaybediyor. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çatının yalıtım ve tadilata ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Yalıtımsız çatılar, bugünkü çatıların kalitesini sağlamaktan çok uzaktalar ve tüketicilere zarar veriyor.

Modern çatı ve yalıtım, tasarrufla birlikte su sızıntıları, rutubet, küf, kötü koku, romatizma, solunum yolu ve deri hastalıkları gibi sorunlara karşı da koruma sağlar.”

2-3 yılda kendini amorti ediyor

Yavuz yalıtım ve tadilat için yapılan harcamanın, sağlanan enerji tasarrufu sayesinde coğrafi konum ve yerleşim durumuna göre ortalama 2 ile 3 yıl içinde amorti edilebildiğini de dile getirdi. Kış aylarında bina içinde ve çatı arasında biriken nemin yoğuşmadan dışarı atılması için havalandırmanın sağlanması gerektiğini belirten Yavuz, yazın soğutulan binalarda ise dışarıdan içeriye nem alınmaması ve nemin iç mekânda yoğuşmasının engellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bölgenize en uygun yalıtım malzemesini seçin

Yalıtım uygulamasının bölgelere ve farklı ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterdiğini, uzman kişiler tarafından en uygun seçimin yapılması gerektiğini hatırlatan Yavuz şöyle konuştu:

“Yalıtım yapılırken yalıtım malzemesi, aksesuarlar, yan ürünler, bağlantı elemanları, emniyet tedbirleri, iskele, işçilik gibi giderler yapılır. Yalıtım malzemesinin kalınlığının artırılması malzeme fiyatı dışında diğer giderleri etkilememektedir. Yalıtım malzemesi kalınlık farkı parasal olarak tüm giderler içinde çok küçük bir oranda kalacağı için doğru kalınlıkta yalıtım malzemesi kullanmak akıllıca olacaktır. ÇATIDER olarak bizim de katkılarımızla son 8 – 9 yıldan bu yana birçok ilimizde iklim bölgelerine uygun olarak çatı eğimleri artırılmaya ve doğru çatı yalıtımı sistemleri uygulanmaya başlandı.”

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