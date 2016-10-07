Gebze’de insansız hava araçları yarışacak

GEBZE Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 10-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 1’inci Uluslararası TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması’na ev sahipliği yapacak. Yarışmaya katılacak yerli ve yabancı 100 takım, tasarladıkları insansız hava araçlarıyla dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Gebze Teknik Üniversitesi, 10-16 Ekim tarihlerinde 1’inci Uluslararası TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması’na ev sahipliği yapacak. TÜBİTAK tarafından ‘sabit kanatlılar’ ve ‘döner kanatlılar’ kategorilerinde düzenlenecek yarışmalara 100 takımın katılması bekleniyor. Yarışmalarda birinci olan takımlara 20 bin TL, ikinci olan takımlara 15 bin TL ve üçüncü olan takımlara 10 bin TL para ödülü verilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi’nin ülkemiz için ve gençler için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, “10-16 Ekim tarihleri arasında 100 farklı kurumdan 800 kişinin katılacağı uluslararası insansız hava araçları yarışları üniversitemizin kampüsünde gerçekleşecek. Bu tarihler arasında öğrenciler kampüsümüzde kamp kuracaklar. Çalışma takımlarıyla beraber, son hazırlıklarını yapacaklar. Birkaç gün deneme çalışmaları yaptıktan sonra yarışmalar başlayacak. Yarışma iki farklı kategoride gerçekleşecek. Her iki kategoride de tanımlanmış belli görevleri belli sürede insansız hava araçlarının yerine getirmeleri beklenecek. Bu bilimsel, teknolojik etkinliğin Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılması bizim için ayrıca gurur kaynağı. Üniversitemizin takımı son derece dikkatli ve titiz çalışmalarıyla yarışmaya hazırlanıyor. Öyle ki uçakların da geliştirdikleri insansız hava araçlarında kullanılan neredeyse tüm parçaları kendi geliştirdikleri 3 boyutlu yazıcılarla imal edip, en sonunda insansız hava aracına dönüştürdüler. Yazılımlarını yazdılar ve uçar hale getirdiler. Bu bilimsel ve teknolojik etkinlikte bütün gençlerimizi teknolojiye, insansız hava araçlarına ilgisi olan herkesi üniversitemize davet ediyorum” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Uygun ise 2 yıl önce kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü hakkında bilgi vererek, “Kurulduğundan bu yana bünyesinde Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliğinden öğrenciler bir araya geldiler. Kulübü kurmakta amacımız ilerleyen teknolojilerde ülkemizin ve dünyanın insansız hava araçları üzerinde yoğunlaştığını gördük, biz de bu alana yöneldik. TÜBİTAK’ın bu yarışması için 23 kişiden oluşan bir ekip kurduk. Yarışmaya 3 ayrı araçla katılacağız” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...