Gebelikte oluşan çatlaklar kabus olmaktan çıkıyor

Gebelerin yaklaşık 90’ında yaygın olarak görülen çatlaklar, hemen her kadının kabusu oluyor.

Çatlaklar pembe ve mor renkte karın, belin yan kısımları, kalça ve uyluk ile meme etrafında oluşabiliyor. Çatlaklar eskidikçe sedef rengini alıyor ve genellikle kalıcı oluyor.

Çatlakların aşırı kilo almış, büyük bebek taşıyan kadınlarda daha çok görüldüğüne dikkat çeken Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü Dermatoloji Bölümü’nden Uzman Dr. Cansel Köse Gürer , “Çatlaklar genellikle gebeliğin üçüncü trimesterinde; bebeğin en büyük olduğu zamanda hormonların da etkisiyle derinin gerilmesi sonucu ortaya çıkar. Ayrıca ailede gebelik çatlağı olma öyküsü de bu riski artırır” dedi.

“Piyasada çok çeşitli çatlak önleyici kremler mevcut. Çatlaklara yönelik hangi kremin kullanılacağına dair net bir fikir birliği maalesef yok. Organik içerikli kremler ve kakao, badem yağı gibi çeşitli yağların masajla birlikte uygulaması önerilmekte” açıklamasında bulunan Dr. Gürer, yapılan çalışmaların bu yöntemlerin her zaman başarılı olmadığını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

Oluşmuş, eski çatlakların pembe, kırmızı ve mor rengini sedef rengine bıraktığını belirten Dr. Gürer, “Oluşmuş ve eski çatlaklara vitamin A derivesi olan ‘Tretinoin’ içeren kremler kullanılabilir. Tretinoinin kollajen sentezini artırdığı düşünülmektedir. Ancak gebelikte ve emzirirken kullanılmamaktadır. Meyve asitleri ile yapılan peeling ve roller yöntemleri ile çatlaklar desteklenebilir. Daha az belirgin hale getirilebilir” dedi.

Lazer tedavileriyle çatlak tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken Dr. Gürer, “Fraksiyonel lazer sistemleri ile çatlak tedavisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Er Yag, Karbondioksit lazer sistemleri ile kollajen ve elastin liflerin yeniden yapılanması sağlanarak çatlaklar tedavi edilebilir. PulseDye lazer sistemleri ile de kollajen uyarımı yapılarak çatlak tedavisi yapılmaktadır. Uzman doktor eşliğinde uygulanan lazer tedavileri, krem ve masaj uygulamalarının etki etmediği eski çatlakları sorun olmaktan çıkarabilir” açıklamasında bulundu.

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