GCM Menkul Kıymetler’in ücretsiz Finans Eğitimi Ankara’da

Forex piyasasının lider ve ödüllü kuruluşlarından GCM Menkul Kıymetler’in “Yeni Başlayanlar İçin Forex” eğitim seminerlerinin yeni durağı Ankara. Seminere dünya piyasalarına ilgi duyan yatırımcılar ücretsiz olarak katılabilecek.

22 Ekim Cumartesi günü Wyndham Otel’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Forex eğitim seminerine döviz ve emtia bağımlılığı yüksek iş dünyası, akademisyenler, esnaf, KOBİ’ler; tarım emtiaları ile ilgilenen çiftçiler dahil her meslek ve eğitim grubundan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Dünya piyasalarının popüler yatırım araçlarında işlem imkanı

Günlük 5 trilyon dolar ortalama işlem hacmi ile dünyanın en büyük ve en likit piyasası olarak kabul edilen Forex piyasasında farklı risk ve getiri seviyesinde çok çeşitli yatırım araçları işlem görüyor. Pariteler, emtialar, hisse senetleri, dünya borsa endeksleri, kıymetli madenler, metaller; enerji ve zirai emtialar, Amerikan tahvil ve bonoları da dahil olmak üzere çok çeşitli finansal ürün Forex piyasasının üstün piyasa özellikleri ile yatırımcının faydasına sunuluyor.

Bu enstrümanlar arasında bulunan Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, Intel, Google, Shell gibi dünyanın en popüler hisseleri de yatırımcının yoğun ilgisini çekiyor.

“Yeni başlayanlar için Forex” eğitimleri soluksuz devam ediyor

FBugüne kadar otuzun üzerinde Forex eğitim semineri düzenleyen GCM Menkul Kıymetler’in, Türkiye’de finansal bilincin artması ve Forex piyasasının doğru tanınması amacıyla 2012 yılında başlattığı “Yeni Başlayanlar İçin Forex” konulu eğitim seminerleri ile binlerce yatırımcı ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Bundan sonra da GCM Menkul Kıymetler, Anadolu’nun ilk etapta 9 ilinde yeni eğitim seminerleri düzenleyecek. Kurum’un 22 Ekim Cumartesi günü Wyndham Otel’de yapılacak olan “Yeni Başlayanlar İçin Forex” seminerinde ise GCM Forex’in Eğitim Koordinatörü Adil Altaş, Forex piyasasının işleyiş mekanizması, temel kavramlar, temel ve teknik analiz, piyasada başarılı olma sırları ve daha birçok önemli detayları paylaşacak.

Forex piyasasının tecrübeli eğitimcilerinden Altaş’ın tüm bilgi ve eğitim seviyelerindeki yatırımcıların kolayca anlayabileceği zengin anlatımı ve sunumuyla Forex piyasasına dair tüm merak edilen konularla ilgili cevapları yatırımcı alabilecek.

Seminer sonunda ise tüm katılımcılara USB eğitim kiti dağıtılacak. USB eğitim kitinin içinde Forex piyasasına dair tüm konuların, GCM Forex’in uzmanları tarafından tüm detayları ile anlatıldığı bir e-kitap ve 40 adet eğitim videosu bulunuyor.

Sınırlı kontenjan

Forex ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar ise daha sonra GCM’nin uzman kadrosundan yardım isteyebilecek, online seminerlerinden ve çok zengin Forex kütüphanesinden yararlanabilecek. Forex piyasasına dair tüm konuların anlatılacağı seminere katılmak isteyenler 0212 345 0 426 numaralı telefondan veya http://www.gcmforex.com/egitim/seminerler adresinden kayıt yaptırabilirler.

Türkiye’de Forex piyasası ve GCM Forex

Dünya’da geçmişi 1970’li yıllara dayanan Forex piyasası, Türkiye’de 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaldıraçlı piyasalara yapmış olduğu düzenleme ile çok hızlı gelişim sürede aylık bazda ortalama 950 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Forex piyasasının lider aracı kurumlarından olan GCM Menkul Kıymetler ise 39 milyon TL güçlü öz sermayesi, dünya standartlarındaki teknoloji alt yapısı ile İstanbul’daki genel müdürlük ile birlikte Adana, Anakara, Bursa, Balıkesir, İzmir olmak üzere altı lokasyonda 420’den fazla personelle 170’den fazla ürünlerle hizmet veriyor.

Yurtdışında birçok kurum tarafından Türkiye’nin en iyi Forex markası ödülüne layık görülen GCM Menkul Kıymetler ise son olarak kaldıraçlı işlemler kategorisinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından “kaldıraçlı işlemler 2015 yılının en yüksek hacimli aracı kurumu” ödülüne layık görüldü.

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