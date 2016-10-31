Gazipaşalı üreticinin geçim kaynağı, keçiboynuzu

ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde yetişen keçiboynuzu (harnup), kırsalda oturan bölge halkının büyük bölümünün geçim kaynağı. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 1000 ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 1300 ton olması hedefleniyor.

Gazipaşa’da 285 dekar arazide keçiboynuzu üretimi yapılıyor. Keçiboynuzu, özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılığın yanı sıra köylünün geçim kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Keçiboynuzunun ağustos ayının ortalarında başlayan hasadı kasıma kadar sürüyor. Keçiboynuzu, kalitesine göre kilosi 1.5 ile 2 liradan alıcı buluyor.

BİRİNCİ SINIF ÜRÜN PEKMEZ OLUYOR

Ilıca Mahallesi’nde oturan 33 yaşındaki Hasan Kumbar, 50 keçiboynuzu ağacıyla evinin geçimini sağladığını belirtirken, keçiboynuzunun kilosunu 1.5 liradan sattığını söyledi. Yeniköy Mahallesi’nde kendi ağaçlarında ürettikleri ve diğer üreticilerden aldığı keçiboynuzlarıyla pekmez yapan 36 yaşındaki Ali Demiral da, keçiboynuzlarının birinci sınıf olarak ayrılanların pekmez ve sofralık için kullanıldığını, ikinci sınıfların ise kozmetik ve yem sanayinde kullanılmak üzere fabrikalara gönderildiğini aktardı.

KAZANDA 7- 8 SAAT KAYNATILIYOR

Ali Demiral, kilosunu 20 liraya sattığı keçiboynuzu pekmezinin yapım sürecini şöyle anlattı:

“Alınan harnuplar sınıflandırılarak seçiliyor ve yıkama kasalarına alınıyor. Bir süre kurumaya bırakılan harnuplar, daha sonra öğütme makinesinden geçerek ıslatma aşamasına geçiyor. Öğütülmüş harnup suyla karıştırılarak yaklaşık 12 saat bekletiliyor. Daha sonra sudan ayrılan harnup kaynatma kazanına alınıyor. Kazanda odun ateşinde 7- 8 saat arası kaynatılarak harnup pekmezine dönüşüyor. Daha sonra pekmez soğutma kabına alınıyor. Burada yaklaşık 12 saat duran harnup pekmezi dolap depolarına alınarak buradan kavanozlara dolduruluyor.”

Keçiboynuzu Güney Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya gibi ülkelerde, Türkiye’de ise Antalya, Mersin, Silifke ve Datça dolaylarında yaklaşık 1500 kilometrelik sahil şeridinde yetişiyor.

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