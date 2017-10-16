ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde, çekirdeksiz nar hasadı başladı. Bu yıl 5 bin tona yakın rekolte beklenirken, üreticiler, dalında kilosu 2-3 liraya alıcı bulan nardan emeklerinin karşılığını alamadıkları için yakınıyor.

Gazipaşa’da 400- 600 rakımdaki Doğanca, Esenpınar, Çakmak, Çile, Yeşilyurt ve Çörüş mahallelerinde toplam 2 bin 150 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Bu bahçelerin bin 150 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl, 4 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl, hava şartlarının uygun olması dolayısıyla rekoltenin 5 bin tona çıkması hedefleniyor.

Bölgede nar hasadı başlarken, üreticileri ziyaret eden Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, “Bu narımızın adı, ‘çekirdeksiz nar’ ama bunun bir çekirdeği var; ancak ne dişimize ne damağımızda hissedilmiyor. Yiyenin bir daha yemek istediği bir nar çeşidi. Çiftçilerimiz 2-3 lira arasında kalitesine göre dalında satıyor” dedi.

‘ÇİFTÇİLER DERTLİ’

Çekirdeksiz narın Gazipaşa’dan başka yerde yetişmediğini belirten Çelik, “Çiftçilerimiz, Gazipaşa’da 4 bin ton civarında nar rekoltesi elde ediyor; ama masrafı olduğu için çiftçiler fiyatlardan memnun değil. Dalında kalmıyor; ama fiyat yerini bulmadığı, bahçede alan tüccarların çok kazanmasından dolayı çiftçilerimiz dertli. Bizler de bu sorunların çözümü için mücadele ediyoruz; ama çözümsüzlük bizleri de üzüyor” diye konuştu.

Çiftçi Ali İhsan Kaya, 5 dekar alanda çekirdeksiz nar bahçesi olduğunu ve 5 ton nar hasadı yaptığını söyledi. Fiyatların düşük, masrafların da çok fazla olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

“Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çekirdeksiz nar Türkiye genelinde Gazipaşa’nın bazı köylerinde yetişmekte. Türkiye genelinde bu çekirdeksiz narı bilmeyen vatandaşımız var. Bu narın aroması, tadı çok güzel. Çekirdeği olsa da diğer cins narlar gibi değil, ağızda hissedilmiyor. Dişi olmayan insanlar bile yiyebilir. Bu kadar kaliteli bir meyveden, Türkiye’de bile tanıtımının olmadığı bu meyveden emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kilosunu 2- 2.5 liradan sattık ama sulama, gübre, elektrik, işçilik gibi maliyetlerimizden dolayı üreticilere büyük bir yük biniyor.”

Üretici Feride Kaya da “Çekirdeksiz nar üretiyoruz. Tüccarlar, bahçede kilosunu 2 liradan alıyor. Bizler, emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.