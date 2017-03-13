GASTRONOMİ dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Gaziantep’te makine imalatçısı 69 yaşındaki Faruk Şahveli, kıymayı şişe desenli olarak saplayan makine üretti.

Kentte 29 yıldır gıda sektörü üzerine makine imalatı yapan Faruk Şahveli, mesleğe zırh kıyma makinesi yaparak başladı. Şahveli, 3 yıl önce kebap sektörünün talebini karşılamak için kıyma saplama makinesi yapmayı kararlaştırdı. Makine üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Şahveli, Türk mutfağında önemli yere sahip olan kebaplardan kıymayı şişlere makineyle saplamayı başardı. Geliştirdiği makineyle dünyanın birçok ülkesine ihraç yapan Faruk Şahveli, çocukları Funda, Muhammed ve Burkay ile Mücahitler Mahallesi’nde bulunan üretim tesislerinde gıda sektörüne yönelik makine üretiyor.

17 bin liraya mal olan kıyma saplama makinesinin saatte 100 kilo kıymayı nakışlı olarak şişe saplıyor. Kullanıcı, ne kadar şiş kıyma istediğini sistemde ayarlıyor ve kalıplara bırakılan şişlere kıyma saplanmış olarak çıkıyor.

Kıyma saplama makinesinin kısa sürede endüstriyel mutfak ve büyük restoranlarda yerini aldığını belirten Şahveli Makine Genel Müdürü Muhammed Şahveli, kebap ustalarının işini kolaylaştığını ifade ederek şunları söyledi:

“İmal ettiğimiz makine, kıyma saplama makinesidir. Bu makine de ustalarımızın işini kolaylaştırıyor. Ustalarımızın sirkülasyonlu tüketimlerine cevap verebilmesi için ve işletmelerin bu konuda daha rahat iş yapabilmeleri için tasarlanmış olan bir makinemiz. Makinemiz tamamen dünya standartlarında CE yasalarına uygun olarak üretilmiştir. Dokunmatik ekranı, insan güvenliği, kullanılan malzemelerin gıda raporları bunlar tamamen güvenlik çerçevesinde, sağlık çerçevesinde üretilmiş olan makinelerdir. Makinemizde çekilen kıymaları, kalıplarımız vasıtasıyla 8 saniyede istenilen gramajda ve istenilen nakış şeklinde bu şekilde şişe homojen ve hijyenik şekilde saplamasını yapabiliyoruz.”

5 kilo eti 20 saniyede kıyma haline getiren zırh makinesini de ürettiklerini anlatan Muhammed Şahveli, “Zırh makinesi gibi buluşların, dünyanın talebi olduğu için üretiliyor. Eksik görülen, ihtiyaç duyulan ürünler olarak meydana çıkıyor. Lokanta sektöründe bu tarz bir sıkıntının altyapıdan ustaların yetişmediği, restoranlarda ustalarımızın tonajlı tüketimlerinde cevap veremediği için böyle bir buluş yapıldı. Buluşun sahibi babamız Faruk Şahveli’dir. 26 yıldır ürünlerimizi dünyanın birçok yerine gönderiyoruz. Birçok restoranda da makinemiz hizmet veriyor. Ustalarımız 4-5 kilogram eti yaklaşık yarım saatte zırhla çekerken, makinemizde 20 saniyede zırh kıyması haline getirebiliyorlar. Bu hem zamandan hem ustalarımızın işletme içerisindeki yorgunluklarını gidermek bakımından avantajlı oluyor” diye konuştu.

Lokantaların yaşadıkları duman sorunun ortadan kaldırmak için kıyma pişirme makinesini tasarladıklarını kaydeden Şahveli, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Avrupa’daki işletmeler duman sorunu yaşıyor. Duman sorununun yaşanmaması için bir makine daha tasarladık. O makinemizin de Ar-Ge’si devam ediyor. 3’lü konsepte olan zırh kıyma makinemiz, kıyma saplama makinemiz ve kıyma pişirme makinemiz şeklinde. Bunu duman problemi yaşayan daha hijyenik pişirim elde edebilmek için böyle bir makineyi tasarladık. İnşallah Ar-Ge’si tamamlandığında da tanıtımını yapacağız.”

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