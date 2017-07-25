GAZİANTEP’te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş dolmalık sebze sezonu başladı. Ülke genelindeki kurutmalıkların büyük bölümünün üretildiği Gaziantep’te işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta kurutmalık biber, dolma ve patlıcan hazırlıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan yemekler için kurutmalık patlıcan, biber ve kabak hazırlanmaya başladı. Sıcak havayla birlikte Türkiye’deki kurutmalıkların büyük bölümünün hazırlandığı Gaziantep’te işçiler, tohumları temizlenip yıkanan sebzeleri dizilen iplerde güneşte kurutmaya bırakıyor. Evlerin terasları ya da boş arazilerde güneşte kurutulan sebzeler, ayıklandıktan sonra toplanıp paketleniyor. Günde 8 ton sebzenin güneşte kurutulduğu sebzelerin 50 tanesi 8 liradan toptancıya satılıyor.

Ailesiyle birlikte yaz aylarında arazide kurutmalık hazırladıklarını söyleyen Melih Kılıç, güneşte çalışırken zorlandıklarını belirtti. Güneşle kurutulan sebzelerin yurt çapında satıldığını kaydeden Kılıç, “Ailemle birlikte çalışıyorum. Aslında bizim 3 ay süren bir işimiz var. Önce tatlı biber yapımına başlıyoruz. Sonrasında acı biberler hazırlanıyor. Evde temizlenip yıkanan sebzeleri iple açık alana asıyoruz ve burada kuruyor. Günlük 89 tona kadar biber asıyoruz. Yağmur yağana kadar bu işi yapıyoruz. Özellikle Gaziantep fazla güneş alan bir il olduğu için yoğunlukla yazın kurutmalık hazırlanıyor” dedi.