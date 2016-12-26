Gaziantepli halıcılardan ‘seferberlik’ desteği

GÜNEYDOĞU Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen milli seferberliğe tam destek verdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin belirlenen ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaplan, Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine herkesin elini taşın altına koyduğunu, bugünden itibaren de gövdesini koyması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından startı verilen milli seferberlikte üzerlerine düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışacaklarını belirten Salahattin Kaplan, iş dünyasının topyekun bütün sektörleri kapsayacak şekilde ihracatta seferberlik başlatması gerektiğini vurguladı. Türkiye zorlu bir süreçten geçtiğini ve herkesin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Kaplan, şöyle dedi:

“Ülkemize yönelik gerek iç gerekse dış mihraklar tarafından büyük saldırılar var. Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomimize göz dikenlerin bu emellerini boşa çıkarmak zorundayız. Ekonomisi güçlü devletler arasında yer alan ülkemizi daha da güçlendirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısına sonuna kadar destek veriyoruz. İhracat yapan, Türkiye menşeli ürünleri dünyanın farklı kıtalarına taşıyan iş dünyamız yeni pazarlar bulmak için çalışıyor. Adeta dünyayı turlayan, gittikleri ülkelerde ihtiyaç analizi yapan işadamlarımız farkında olmadan aslında ihracatta seferberliğin içinde yer almaktalar. Ancak bugünden itibaren herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekmektedir. Dün farklı metotları buraya kadar getiren iş alemi, bu saatten sonra farklı yollar deneyerek ihracatı katlamaya çalışmalıdır. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci işbirliği yaparak ve kenetlenerek atlatacağız. Biz işadamları da bu süreçte pazar payımızı artırmak için el ele verip yeni pazarlara odaklanmalıyız.”

Dünyanın en büyük makine halı üreticisi ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatan Kaplan, bundan da Gaziantepli halıcıların emeğinin gözardı edilemeyeceğini dile getirdi. Halı denildiğinde akla gelen ilk şehrin Gaziantep olduğunu ifade eden Kaplan, “Daha çok ihracat yapabilmek ve yenilmemek için yenilenmek gerekmektedir. Dünyaya halı dokuyan halıcılarımızın sektörü geleceğe emin adımlarla taşıyabilmesi için makine halısının da şehrimizde üretmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan makine sektörüne sesleniyorum; halı makinelerinin ülkemizde üretilmesi halinde yurtdışına döviz çıkmayacak ve paramızı iç piyasada değerlendirmiş olacağız. Diğer taraftan sadece üretimle değil, dünya halı modasına da ülkemizin imzasını atacağız. Burada elbette üniversite sanayici işbirliğinin yanı sıra sektörümüzdeki ar-ge ve İnovasyon çalışmaları da etkili olacaktır” diye konuştu.

Kaplan, yeni pazarlara açılmak ve ihracatı artırmak amacıyla dünyanın neresinde halı fuarı düzenlenirse düzenlensin kaçırmamaya çalıştıklarını ifade etti. Fuarların yanında uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmek için oluşturulan heyetlerin sürekli bu ülkelere giderek tanıtım çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Kaplan, bu kapsamda önümüzdeki ay Almanya’da fuara katılacaklarının da altını çizdi.

Kendilerinin halı sektöründe başlatacağı ihracat seferberliğinin diğer sektörlerde de devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Kaplan, “Türkiye’nin belirlenen ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ihracatta seferberlik yapılması şarttır” dedi.

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