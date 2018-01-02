Gaziantep Tarihi Sempozyumu’nun ardından

25 Aralık 2017, Gaziantep’in Fransız işgalinden kurtuluşunun 96. yılı. Gaziantep, kurtuluş gününü en coşkulu kutlayan illerimizden birisi, belki de birincisi.

Çünkü Gaziantep kadar kurtuluş uğruna binlerce şehit veren başka bir ilimiz yok. Gaziantep’te bir hafta süren etkinliklerden en büyüğü ve en anlamlısı ise Kurtuluş Günü anısına uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi oldu.

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Dönemi), 25-27 Aralık 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mavera Kongre ve Sanat Merkezi sanki bu büyük etkinlik için yetiştirilmiş çok görkemli bir kültür merkezi. Kültür Merkezi’nin yeni faaliyete geçmiş olmasından doğan bazı aksaklıkların birinci derecede mağduru olmuş olsak da yine de kültür merkezinin Gaziantep Üniversitesi’ne yakıştığını söylemeliyim.



“Mavera” adının niçin seçildiği konusunda ise yetkililerden bir bilgi alma fırsatım olmadı. “Mâverâ” Arapça bir kelime olup, “bir şeyin ötesi, bir şeyin gerisi” demektir. “Mâverâünnehr” gibi. İnşallah “Mavera” adının verilmesi, bazılarının kız çocuklarına “Aleynâ” ismi vermeleri gibi havada kalan bir adlandırma değildir.

Sempozyumu düzenleyen Gaziantep Üniversitesi’nin yanında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vardı. Bu tür sempozyumlarda işin akademik yönü üniversitelere; mali yönü ise çoğunlukla belediyelere yüklenmekte. Valilik ise daha çok “onur kurulu” gibi işlev görmekte. İşin tabiatı gereği böyle olması da normal. Ancak burada bilimsel özerklik adına o hassas çizgiyi korumak görevi ise daha çok rektörlerimize ve dekanlarımıza düşmekte. Sempozyum düzenlemek, rektörlerin temel görevleri arasındadır. Rektörlerimiz bu görevi yaparken belediyelere de valiliklere de zorunlu bırakılmamalı, gerekli ödenekleri temin edilmelidir.



Sempozyumun ana konusu tarih olunca doğal olarak da esas yük Tarih Bölümü’ne düştü. Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gündüz, sempozyumun kusursuz geçmesi için bütün ekibi ile büyük bir çaba gösterdi. Öğretim elemanları yanında 3 gün boyunca büyük bir gayretle çalışan Tarih Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri güleryüzle ve büyük bir özveri ile çalıştılar. Kendilerine sempozyum katılımcıları olarak teşekkür borçluyuz.



Sempozyumlara devlet adamlarının, bir başka deyişle siyasîlerin katılması sempozyumun duyurulması açısından yararlı olmakta. Ancak medyanın tavrı nedeniyle o zaman da sempozyumların bilimsel yönü gölgede kalmakta. Siyasilerle birlikte salona doluşan medya mensupları siyasilerle birlikte salondan ayrılmakta. Onlara göre, sempozyumda sunulan hiçbir tebliğin hiçbir şekilde “haber değeri” yok. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tatsız durumu bilim adamlarının yeniden değerlendirmesi ve bir çare bulması gerekiyor.

2017 yılı Eylül’ünde Bakü’de düzenlenen bir sempozyumun bir saat geç başlaması daha sonraki bütün programı aksatmıştı. Bu tür aksaklıkların Türkiye’de olmayacağı konusunda çok kesin bir inanca sahiptik. Neyse ki Gaziantep Tarihi Sempozyumu 20 dakikalık bir gecikme ile başladı ve biz bu inancımızı kayıp etmemiş olduk. Bir de teknik arızalar olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Toplam 9 ayrı tablodan oluşan Gaziantep nüfus yapısı ile ilgili açılış konuşmamız bu teknik yetersizliklere kurban edilmemiş olacaktı.

Sempozyuma katılarak güzel bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’in nezaketini de bizzat görmüş olduk. Sayın Şimşek’in akademik dünyanın hassasiyetlerini bilen bir kişi olduğunu görmek bizi teselli etti. Konuşması birazcık uzun bulunsa da verdiği mesajlar olumlu karşılandı.



Başarılı çalışmalara imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e yakın destekleri için teşekkürler. Sayın Şahin’i “Kentimiz Gaziantep- Kazandıklarımız Kaybettiklerimiz” Fotoğraf Sergisi’nin açılışında daha yakından görmek imkânı bulduk. Bizzat gördüğümüz tükenmez enerjisi ve hatırşinaslığı ile Ankara’nın rekorunu rahatlıkla kırabilir. Bu güzel sergiyi düzenleyen Gaziantep Turizm Derneği Başkanı B. Sıtkı Severoğlu ve arkadaşlarını; GİFSAD sanatçılarını bu vesile ile tekrar kutluyorum.

Sempozyumun unutulmaz anıları olarak Prof. Dr. Tuncer Baykara’nın “otoriter” başkanlığını, Prof. Dr. Esat Arslan’ın 1500 kişilik salonun platformunu büyük bir ustalıkla kullanışını ve Prof. Dr. Salim Çöhce’nin yeni milli olan bir akademisyene karşı inanılmaz yumuşak ve olağanüstü babayâne davranmasını hatırlıyacağım. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. İsmail Özçelik, Prof. Dr. İsmail Solak, Prof. Dr. Nuri Yavuz, Prof. Dr. Ulvi Keser ve pek çok değerli akademisyen bu sempozyuma renk kattılar. İsimlerini gördüğümüz halde kendilerini göremediğimiz meslektaşlarımızın muhakkak ki kendilerine göre haklı nedenleri vardır. Ama sempozyum yöneticilerinin bu konuyu not almaları sanırım yararlı olacaktır. Kendilerini zevkle dinlediğim halde burada isimlerinden tek tek söz edemediğim akademisyen arkadaşlarımız umarım beni anlayacaklar ve hoş göreceklerdir.

Gaziantep gezisi için bir günün yetmeyeceğini de birlikte görmüş olduk. Gaziantep, mutlaka görülmesi gereken Gazi şehrimiz. Bir arkadaşımız esnafın kibarlığını, yardımseverliğini övmekle bitiremiyordu. Biz de Ulumahsara (Zeytinli) köyünden gelerek taksicilik yapan arkadaşımızın tok gönüllüğünü bizzat gördük. Gaziantep Sempozyumu, küçük aksaklıklara rağmen başarılı ve “doyurucu” idi. Emeği geçenleri kutluyoruz.