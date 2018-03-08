Ankara Berberler Odası şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcunu ödüyor. İmzalanan protokolle şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ücretsiz tıraş hizmeti verilecek.

Ankara Berberler Odası Başkanlığı ve Türkiye Gaziler Vakfı protokol imzaladı. Berberler şehitlerimizin birinci derece yakınlarına ve gazilerimize Mart ayının 15’inden itibaren 6 ay boyunca ücretsiz tıraş hizmeti sunacak.

Basın mensuplarının da katılımıyla yapılan protokol öncesi iki STK başkanı konuşmalarında şu sözlere yer verdi.

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara; “Vatanımızın selameti ve milletimizin birliği için kendi canından geçen aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimize imkânlarımız dâhilinde minnet borcumuzu ödeyeceğiz. Mart ayının 15’inden itibaren 6 ay boyunca Ankara il sınırları içinde bulunan berberlerimizde ücretsiz olarak tıraş hizmeti vereceğiz” dedi.

Kara; “Bugün Gaziler Vakfı ile imzalayacağımız protokolün ardından gazilerimize ve şehitlerimizin birinci dereceden yakınlarına kendimizce minnet borcumuzu ödeyeceğiz. Bu kampanya ilk altı ayla başlayıp sonrasında devamını getireceğiz. Şehit yakınları ve gazilerimiz için ne yapsak azdır bunu biliyoruz. Bizde kendi meslek grubumuz olarak onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu proje bizim başkanlık yarışı sırasındaki projelerimizden birisiydi şu an onu gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara dan sonra Türkiye Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar protokolün önemini ve düşüncelerini anlattı.

Türkiye Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar; “Bundan sonra Ankara’da 3 bin tane berber dükkânımız var. Türkiye Gaziler Vakfı logomuzla Ankara Berberler Odası logosuyla beraber ortaklaşa camlara çıkartma yapıştıracağız. Bu dükkânların adreslerini hem Türkiye Gaziler Vakfı hem Ankara Berberler Odası internet sitelerinde paylaşacak. Bu çıkartmaların olduğu salonlarda şehitlerimizin birinci dereceden yakınları ve gazilerimiz kimliklerini göstererek ücretsiz tıraş olabilecekler” diyerek Ankara Berberler Odası Başkanlığı ile imzalayacakları protokolü anlattı..

Aylar; “Bugün burada güzel bir protokole imza atacağız. Biz STK olarak ülkeye bedel ödemiş insanları bir araya getiriyoruz. Bu STK ülkenin devletin milletin her zaman yanında olan kahraman gazilerimiz ile bir arada olmasını sağladı. Devletimiz şehit ve gazi ailelerimizi ilk günden itibaren kucaklayıp maddi anlamda bir eksiğini bırakmıyor. Maddi olarak hiç kimseye muhtaç bırakmıyor. Bizler milletimizden vefa bekliyoruz onu görmeyi istiyoruz. Bugünde burada güzel bir vefa örneği gösteriliyor ülkeye bedel ödemiş kahramanlara vefa gösteriyoruz” diyerek sözlerine son verdi.