ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL BİZİZ

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji, Adli Felsefe ve Adli Sosyoloji komisyonları işbirliği ile engelliler için düzenlenen kongrede engellilerin suça nasıl maruz kaldıkları ve onları suçtan koruma yöntemleri konuşuldu.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji, Adli Felsefe ve Adli Sosyoloji komisyonları işbirliği ile engelliler için kongre düzenledi. Kongrede alanında uzman akademisyenler çalışmalarıyla engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu vurguladılar.

Akademisyenler yapılan kongrede engellilerin adli vakalara nasıl karıştığını ve suça nasıl maruz kaldığını anlatarak çözüm aradılar. Kongrede yer alan akademisyenlerin gazetemize yaptığı özel açıklamalar şu şekilde;

Sempozyum bu yıl ilk defa kongre olarak düzenlendi

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı ve Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyon başkanı Doç. Dr. Hatice Demirbaş;

“Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji, Adli Felsefe ve Adli Sosyoloji komisyonları işbirliği ile düzenlenen kongrede, İlki Adli Psikoloji Günleri olarak 2014 yılında düzenlenip, 2015 yılından itibaren 2017 dâhil 2,3, ve 4. Adli Psikoloji Sempozyumu olarak genişlettik” diyerek kongrenin geçmişi hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Demirbaş; “Adli bilimlerin disiplinler arası bir alan olması ve Adli Psikoloji Sempozyumuna Psikoloji biliminin de içinde yer aldığı temel sosyal bilimlerden Sosyoloji ve Felsefe alandaki hocaların katkı vermesi ile Adli Sosyoloji ve Adli Felsefe alanları da eklenmiş ve sempozyum bu yıl ilk defa kongre olarak düzenlendi.

Bilim dallarının gelişmesine bağlı olarak adli psikoloji de gelişmekte, tüm disiplinlerle ilişkili olarak ve gün geçtikçe önemi daha da anlaşılmaktadır. Bu açıdan Adli Sosyoloji ve Adli Felsefe de bu kongreye eklendi” diyen Demirbaş şu sözlerle açıklamasına son verdi;

“Bu alan da çalışanların bir araya gelerek her üç temel sosyal bilimler alanının adli boyutunun kapsamının tanıtılması ve bu üç alanın adli boyutu ile yapılan farklı çalışmaları içermesi açısından bu kongre önemlidir. Yapılan bilimsel çalışmaların ülkemizde öncü olması ve adli bilimlerin kullanıldığı tüm alanlarda uygulanabilir hale gelmesi temel hedefimizdir.”

Kongrede kendi alanında çalışma yapan akademisyenler bir araya geldi

Kongre Başkanlarından Doç. Dr. Ayşe Canatan kongrenin amacını ve kongreyi şu şekilde dile getirdi;

“Yapmış olduğumuz kongrede 5. Adli Psikoloji 1. Adli Felsefe ve 1. Adli Sosyoloji olarak devam etti. Adli bilimler derneği ile beraber düzenlediğimiz bu kongrenin amacı gündelik hayatımız da çok yer alan sıkça karşılaştığımız adli durumlarda bu bilim dallarının nasıl yer aldığının altını çizilmesidir. Bu alanda yapılan çalışmalardan da haberdar olmamız.”

Doç. Dr. Canatan; “Kongre sürecinde bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin bir araya getirmek için planlanan bir kongredir. Bu kongrede çok verimli çalışmalar yapıldı. Sunulan konular ve paylaşılan konumlara bakılınca Türkiye de Adli Sosyoloji Adli Felsefe ve Adli Psikoloji anlamında yeterli ve güzel çalışmaların yapıldığını gördük.

Bu kongrede özellikle sosyoloji açısından bakıldığında bütün adli boyutlu olarak olayların tamamında toplumsal ilişkiler düzeyinde ve karşılıklı etkileşimler içinde ortaya çıktığını gördük. Adli boyutlu olayların yarattığı sorunları ve sorunlardan dolayı ortaya çıkan toplumsal problemler bu problemlerin adli çerçeve içinde sosyolojik olarak nasıl önlenebilir sorusuna çözüm arandı” dedi.

Doç. Dr. Canatan; “Bu kongreden dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve Adli Bilimler Derneğine çok teşekkür ediyoruz ve bu çalışmaların da giderek daha da artmasını belki uluslar arası düzeyde bile yapılmasını bekliyoruz. Kongreye gösterilen ilgiden çok memnunuz” diyerek açıklamalarına son verdi.

Kongrede alanın da yaptığı başarılı çalışmalarla sunum yapan Uzm. Aile Danışmanı ve Sosyolog Vildan Üstün de şunlara değindi; “ Kongrenin bana ayrılan kısmında engellilerin maruz kaldığı yada olaya karıştığı durumların adli sürecini anlattım. Bunu anlatırken de engeli tanımlamalarından bahsettim.

Engelli tanımlamaların da bilimsel temelli değil toplumsal temelli açıklamaların esas olmasını dile getirdim. Yani engellilerin toplumsal bütünleşmeleri sosyal hayatta katılımı engellilerin üzerinde daha çok iyileştirici rolü olduğunu dile getirdim” Üstün gazetemizde yer verdiğimiz haberlerden ve bu haberlerin engelli bireylerin hayatlarını olumlu şekilde etkilediğini şu şekilde anlattı.

Haberlerimiz kongrede örnek gösterildi

“Çalışmalarımızın engelli bireylerin adli suça maruz kalma durumlarınıazaltacağı konusunda bir öngürü sundum. Buna ilişkin olarak toplumsal bütünleşmeyi ve engellilerin topluma katılmasını sağlamak amaçlı Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağında engelli çocuklar ile yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Bu çalışmalar daha önce Sonsöz Gazetesi’nde de seri haber şeklinde ‘ Sanatla engeller aşılıyor’ ve ‘ sanatın iyileştirici gücü’ gibi başlıklarla haber yapılmıştı.”

Üstün; “Bu haberlerin ve yapılan çalışmaların çocukları hızla iyileştirdiğini, suça maruz kalmaktan koruduğunu, özgüvenlerinin arttığını ve toplumla bütünleşmelerinin sağlandığını gördük.

Bu şekilde engelli bireylerin topluma aitlik hissinin arttığını ve akademik başarılarında hızla iyileşme görüldüğü saptandı.Bireylerdeki davranış bozukluklarının azaldığı ve kendini ifade edebilme gücünün arttığı görüldü” dedi.

En büyük engel biziz

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Sanat sokağında Ahşap Baba olarak bilinen ahşap sanatçısı Ali Bayram konu ile ilgili gazetemize şu açıklamalarda bulundu; “Burada yapmak istediğimizi akademik camia da dile getirdiler.

Bu yöntemle tüm adli süreçlerde hukuki boyutta insanların ulaşabilmesini, yaygınlaşmasını amaç ediyoruz. Toplumdaki engelli bireylerin topluma katılarak ayrımcılık ya da yalnızlaşmaya maruz kalmamasını sağlıyoruz”.

Bayram sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Engelli diye adlandırdığımız bireyler aslında toplumun parçası ve her birinin birey olduğunu gördük. Ama biz engelsiz diye tanımlanan kişilerin, onlara engelsiz bir hayat sunamadığımızı da gördüm.

Onların karşısındaki en büyük engelin bizler olduğunu düşünüyorum. Bu olayı empati yaparak aşarız. Bence insanlar bir saat kendini engelli yerine koyarak bir an olsun onları anlayabilir. Bir ışıktan karşıya geçme çabasını ya da kaldırımlardaki eksiklikleri görerek belediyelerden onlar adına eksikliklerin giderilmesini istemelidir.”