Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içinde tadilat ihtiyacı bulunan parkların tespiti açısından Gazi mahallesinde çalışma başlattı.

Şenol Caddesi üzerinde bulunan Şehit Yavuz Yüksel Parkı’nda oturma ve dinlenme alanları bütünüyle yenilendi. Ayrıca parkın yeşil alan bölümü ekipler tarafından bakıma alınırken parka gül dikimi ve ağaç bakım işlemleri uygulandı. Bölge halkının rahat bir nefes alması için Afet Sokak’ta bulunan Menekşe Parkı’nda benzer yenileme çalışmaları yapıldı. Parkta bulunan oturma alanı sayısı arttırılarak çevrede yaşayan mahalle sakinlerinin ev ortamından çıkarak temiz havada vakit geçirmelerine olanak sağlandı.

Koşu yolu parkuru sil baştan

Yenimahalle Belediyesi sadece parklarla sınırlı kalmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koşu yolunun bulunduğu Polatlı Caddesi dahil olmak üzere mahallenin birçok sokak ve caddesinde asfalt ve bordür çalışmalarına hız kesmenden devam ediyor.Gazi mahallesinin büyük bir bölümünü kapsayan demiryolu çalışmaları nedeniyle zarar gören, çevre sakinlerden istek konusu olan koşu ve yürüyüş yolu belediye ekipleri tarafından sil baştan yapılıp bitirilecek. Çalışmaların henüz başladığı Polatlı Caddesi üzerinde bulunan koşu yolu,var olan alanı genişletilerek yeşil alan ve oturma alanlarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşlarımız sosyalleşsin istiyoruz

Mahalle sakinlerinin isteğini geri çevirmeyen Başkan Yaşar “Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmasını istemiyoruz. Yenimahallelilerparklarımızda, spor alanlarımızda, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin istiyoruz. Bu nedenle Gazi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın bu isteğini geri çevirmemiz mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Gazi mahallesi sakinleri hizmetlerinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ettiler.