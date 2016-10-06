Gazetelere akıl dışı ceza yöntemi

CHP’li Yarkadaş, medyaya yönelik yeni ve çok büyük bir tehdidin devreye sokulduğunu açıkladı.CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘Basın Yayın’a ilişkin yayınlanan yeni yönetmeliğin, medya üzerinde yeni bir baskı aracı olacağını ifade etti.

Resmi Gazete’de 29848 no ile yayınlanan yönetmeliğin içeriğini açıklayan Yarkadaş, ”Gazete ve dergilere öldürücü bir darbe vurulacak. Bir gazetenin ortağı hakkında Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefetten dolayı soruşturma açıldığı takdirde, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı gasp edilecek. Dergi ve gazeteler, soruşturma ya da dava bitene kadar, resmi ilan hakkından yararlanamayacak” dedi.

”DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK”

Yönetmeliğin, bağımsız medya üzerinde adeta ”demoklesin kılıcı” olacağını belirten CHP’li vekil, ”Bu yönetmelik kabul edilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde, açılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek, ilan ya da reklamlar kesilemez” ifadesini kullandı.

Yeni yayınlanan yönetmeliğin, ”peşinen cezalandırma” olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, ”Hukukun temel ilkeleri, keyfi yönetmeliklerle ayaklar altına alınıyor. Gazetecilere, konuşma, düşünme, yazma, sesini çıkarma deniliyor” diye konuştu.

İŞSİZ BIRAKMA TEHDİDİ

Yeni yönetmeliğin, ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ı da kapsadığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

”En az bunun kadar vahim olan bir diğer madde ise, fikir işçilerinin de ilan ve reklam tehdidiyle işsiz bırakılma tehlikesi… Yönetmelik, bu suçlardan gazeteci hakkında soruşturma açıldığında, kurumun bünyesinden çıkarılması gerektiğini öngörüyor. Bunun için de beş gün süre veriyor. Keza aynı durum ortaklar için de geçerli… Suç işlediği iddia edilen ortağın davası bitene kadar, ilan verilmeyeceği belirtiliyor. Bu maddelerin tamamı uluslararası anlaşmalara ve Türk Ticaret Kanunu’na aykırıdır. Yönetmeliğin 57. maddesinde ise akıllara zarar bir kriter var… Yayınların, ‘ahlak’ kriteriyle kapatılacağı öngörülüyor. Muğlak bir kararla, belirli hatları olmayan kriterlerle istedikleri yayınları durdurmak istiyorlar.”

Avukatı Turan Aydoğan aracılığıyla yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvuracaklarını belirten Yarkadaş, ”Tüm medya, tıpkı Goobels’in dediği gibi, bir piyanonun tuşlarına çevrilmek isteniyor. Hangi tuşa basarlarsa, istedikleri sesin çıkmasını istiyorlar” dedi.

“MUHALİF SESLER TAMAMEN KISILACAK”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP muhalif gazeteler üzerinde ekonomik baskıyı giderek artırıyor. Bu yönetmelikle asıl amaçlarının tüm muhalif sesleri kısmak olduğunu bir kez daha gösterdiler. Yönetmeliğin yürürlüğe giren maddeleriyle birlikte birçok gazeteci işsizliğe terkedilecek. Kendilerine biat etmeyen hiçbir aykırı sese tahammül edemeyen AKP hükümeti bu yönetmelikle yerel basını da boğacak” diye konuştu.

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