Yolu hep yokuş, yükü ağırdır. Canı namlu ucunda, mübaşir dilinde gezen isimdir.

Doğru da yazsa, yanlış bir kelam da etse tenkit oklarının hep hedefindedir. Zülfikâr, Azrail gibi hep başında dikilir durur… Gazeteci yarının ne olacağını bilemez, acıyla sevinci hamur yapar, tek gururu ne paradır, ne de ikbal atlatma haberdir.

Ayaklarını yerden kesecek derecede zevk alır. Gazeteci parkasız, silahsız savaşçıdır. Cephede ve de en ön saflarda boy gösterir. Gecesi gündüzü belli değildir. 24 saat nöbetçidir.

Açıkçası gazeteci tam bir emekçidir. Olayların ilk tanığıdır, haber hamalıdır, gazeteci toplumun aynasıdır. Gazeteci halkın sözcüsüdür, sesidir.