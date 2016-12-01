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Gazeteci Dursun Erkılıç’tan 4. kitap

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’ın ‘Seyirbaz’, “Çevreci Gölge Oyunları” ve “Çevreci Sahne Oyunları” adıyla yayımlanan üç kitabının ardından, 4. kitabı ‘Hırkalı Dörtlükler’de yayımlandı.

kultur-sanat-haberi-2Ankara’nın deneyimli gazetecilerinden Erkılıç’ın yeni kitabı 80 sayfadan oluşuyor. Her sayfasında birbirinden bağımsız ikişer dörtlük bulunan kitabın son 6 sayfasında yazarın ve ailesinin çeşitli dönem ve ortamlarda çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.
‘Hırkalı’ mahlasıyla yazdığı dörtlüklerde, halk edebiyatımızın en yaygın vezni olan 6+5’lik hece ölçüsünü kullanan yazar, şiir şeklinde yazdığı ‘önsöz’de ise 7+7’lik hece ölçüsünü tercih etmiş.
“Hayatıma renk ve anlam katan herkese… Dördüncü kitabımdır, kendime hitabımdır…” sunuşuyla başlayan kitabın ‘önsöz’ünde;

İnsanlar hayatını bir telaşla yaşıyor
Seviniyor, ağlıyor, üzülüyor, şaşıyor
Bir bakıyor ki, eyvah; sonsuzluğa koşuyor
Artık ne yapsa boştur pişmanlıklar diz boyu

Diyen Dursun Erkılıç’ın kitabının arka kapağındaki ‘son söz’ ise şöyle:

Hırkalı dörtlükle sönmez ateşin
Kesti mi bu kelam, kalem tutuşun
Kendine gelmezsen yakın bitişin
Sürç-i lisan ettim ise affeyle

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