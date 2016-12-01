Gazeteci Dursun Erkılıç’tan 4. kitap

Gazeteci Dursun Erkılıç’ın ‘Seyirbaz’, “Çevreci Gölge Oyunları” ve “Çevreci Sahne Oyunları” adıyla yayımlanan üç kitabının ardından, 4. kitabı ‘Hırkalı Dörtlükler’de yayımlandı.

Ankara’nın deneyimli gazetecilerinden Erkılıç’ın yeni kitabı 80 sayfadan oluşuyor. Her sayfasında birbirinden bağımsız ikişer dörtlük bulunan kitabın son 6 sayfasında yazarın ve ailesinin çeşitli dönem ve ortamlarda çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

‘Hırkalı’ mahlasıyla yazdığı dörtlüklerde, halk edebiyatımızın en yaygın vezni olan 6+5’lik hece ölçüsünü kullanan yazar, şiir şeklinde yazdığı ‘önsöz’de ise 7+7’lik hece ölçüsünü tercih etmiş.

“Hayatıma renk ve anlam katan herkese… Dördüncü kitabımdır, kendime hitabımdır…” sunuşuyla başlayan kitabın ‘önsöz’ünde;

İnsanlar hayatını bir telaşla yaşıyor

Seviniyor, ağlıyor, üzülüyor, şaşıyor

Bir bakıyor ki, eyvah; sonsuzluğa koşuyor

Artık ne yapsa boştur pişmanlıklar diz boyu

Diyen Dursun Erkılıç’ın kitabının arka kapağındaki ‘son söz’ ise şöyle:

Hırkalı dörtlükle sönmez ateşin

Kesti mi bu kelam, kalem tutuşun

Kendine gelmezsen yakın bitişin

Sürç-i lisan ettim ise affeyle

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