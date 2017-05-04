Gayrimenkulde büyümenin süreceğini düşünüyoruz

Milliyetemlak.com Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yıldırım, “Gayrimenkul sektörünün ikinci çeyrekle birlikte, kentsel dönüşüm çalışmaları ve büyük altyapı çalışmalarıyla birlikte büyümesinin süreceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün yeniden uyanışı ve bu konudaki beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre tüm sektörlerde yükseliş olduğunu belirtti.

Bu sektörler arasında gayrimenkulün de dikkati çektiğini dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:”Yatırım ortamının iyileşmesi ve talebin artmasıyla birlikte 2017 yılı ilk çeyreği, sektör açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu sürecin olumlu ilerlemesinde KDV indirimi ve banka faiz indirimleri şüphesiz dikkat çekici bir adım oldu.

Sektördeki eğilim, dijital trendlere doğru pozitif bir ivme kazanıyor. Bu trendler ışığında, sektörel aramalara baktığımızda öne çıkan başlıklar; gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul sertifikası olduğunu görüyoruz. Bu da bize, müşterinin öngörülen tahminlerde olduğu gibi, talebin artmasını işaret ediyor ve aynı zamanda sektörün yeniden uyanışının altını çiziyor.”

– “Gayrimenkul piyasası dijitalleşmeye gidiyor”

Yıldırım, her sektör gibi gayrimenkul piyasasının da dijitalleşmeye gittiğini bildirdi. Yoğunluklu olarak konut sektöründeki dijitalleşmenin, hem dönemin şartlarına ayak uydurma hem de sektörel ilerleme açısından oldukça değerli bir başlık olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: “Bu doğrultuda dijital varlıkların yönetimiyle birlikte web sitesinin gücü, sosyal medya pazarlaması, arama motoru optimizasyonu ve CRM stratejileri önem kazanıyor.

Gayrimenkul sektörünün ikinci çeyrekle birlikte, kentsel dönüşüm çalışmaları ve büyük altyapı çalışmalarıyla birlikte büyümesinin süreceğini düşünüyoruz. Tahminler de bu doğrultuda iç talebin artacağını işaret ediyor.

Beraberinde bu büyümenin ekonomide daha yüksek bir paya sahip olması bekleniyor. Sektör içindeki dağılıma baktığımızda da, endüstriyel kiralıklarda yüzde 3’lük düşüş oldu. Buna neden olarak kiralamaların genellikle dolar kuru üzerinden yapılması ve kurun artması olduğu söylenebilir. Ek olarak perakende piyasası yüzde 8’lik bir büyüme sağladı. Bu büyümenin ikinci çeyrekte artacağını da eklemek gerek.”

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