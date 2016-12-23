Garanti üst yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı

Garanti Bankası’nın üst yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Genel Müdür Vekilliği, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Onur Genç, BBVA Compass’a Genel Müdür olarak atandı.

Garanti Bankası, üst yönetimde değişikliğe gitti. 2011 yılında Garanti ailesine katılan ve Genel Müdür Vekilliği, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Onur Genç, Garanti’nin hissedarı BBVA Grubu’nun en büyük dört bankasından biri olan ve ABD’de faaliyet gösteren BBVA Compass’a Genel Müdür olarak atandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu atama ile BBVA’nın en stratejik ve önemli pazarlarından birisinin bir Türk yöneticiye emanet edildiğine dikkat çekildi.

NAFİZ KARADERE GARANTİ YÖNETİMİNDEN AYRILDI

Yapılan açıklamada, 17 yılı aşkın süredir KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak farklı sorumluluklar üstlenen ve bankaya önemli katkılarda bulunduğu hatırlatılan Nafiz Karadere’nin ise görevini Garanti Emeklilik Genel Müdürlüğünü yürüten Cemal Onaran’a devrettiği kaydedildi. Buna göre Karadere, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve SALT’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmeye devam edecek. Bireysel Bankacılık Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan Burak Ali Göçer ise Garanti Emeklilik Genel Müdürlüğünü devralacak.

Değişiklikle, Onur Genç’in BBVA Compass Genel Müdürlüğünü üstlenmesinin ardından, Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü olan Mahmut Akten, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Garanti Ödeme Sistemleri’nde Pazarlama ve Bireysel Kartlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Işıl Akdemir Evlioğlu da, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü görevini devralacak.

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