GAP’a dev yatırım

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için 2003 yılından bu yana 20 milyar TL yatırım yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bölgeyi zirai alanda ihracat üssü yapmayı hedefliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde uygulamaya konulan, sulama, hidroelektrik enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri barındıran GAP için 2003 yılından bu yana 105 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılırken bu yatırımın 20 milyar lirasının Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bölgede 2002 yılında 1 milyon 980 bin dekar alan sulanabilirken, bu rakam günümüzde 4 milyon 800 bin dekara ulaştı.

MİLLİ EKONOMİYE YILDA 6,6 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Şu an itibariyle toplam 1 milyon 460 bin dekar araziyi suya kavuşturacak tesislerin inşaatına devam ettiklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılında 1 milyon 650 bin, 2018 yılında 1 milyon 680 bin, 2019 yılında ise 1 milyon 800 bin dekar araziyi suya kavuşturmayı ve toplamda 10 milyon 580 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedeflediklerini belirtti.

Eroğlu, GAP’ın 2 dev depolama tesisi olan Ilısu Barajı’nda yüzde 88, Silvan Barajı’nda yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağladığını ve GAP’ı 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek proje sayesinde ekonomiye yılda 6,6 milyar dolar katkı sağlanacağının bilgisini verdi.

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