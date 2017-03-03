GAMA Holding'e yeni ortak geliyor

GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yönetici (CEO) Hakan Özman, holdingin yüzde 20 hissesinin Evren Ünver’e devri için hisse satış anlaşmasının imzalandığını bildirdi.

Holding açıklamasında görüşlerine yer verilen Özman, GAMA Holding’in yüzde 20 hissesinin Evren Ünver’e devri için hisse satış anlaşmasının imzalandığını ve yasal başvuru sürecine başlanacağını belirtti.

Bu ortaklığı gerçekleştirecekleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Özman, yeni bir 60 yıla yeni ortaklık yapısı ile adım atacaklarını ifade etti.

Özman, şunları kaydetti:

“Ortaklarımız, yarım asırdan uzun bir süredir adından hep başarılarıyla söz ettiren GAMA’nın, mevcut ortaklık kültürü ile gelecekte daha da güçlenerek büyümesinin yolunu açtılar. Yeni ortağımız Evren Ünver ile birlikte, yeni projeler ve yatırımlarımızla hem ülkemizde hem de uluslararası piyasalarda değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Evren Ünver de GAMA’ya ortak olacak olmanın gururunu yaşadığını, böyle bir kurumsal yapının içinde olacağı için de mutluluk duyduğunu bildirdi. Ünver, kurulduğu günden bu yana adından hep saygınlıkla söz ettiren GAMA’nın gelecekte de büyüyerek ve güçlenerek yeni başarılara imza atacağına gönülden inandığını dile getirdi.

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