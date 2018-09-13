Galeri Çankaya’da AFSAD sergisi

AFSAD, Atölyeler Sergisi, Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya’da açıldı. 28 Eylül gününe kadar açık kalacak sergide, 17 atölyede çalışan fotoğraf sanatçılarının 160 fotoğraf yer alıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya’da açılan Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nin (AFSAD) Atölyeler Sergisi, 160 fotoğrafla sanatseverleri bekliyor. Galeri Çankaya da AFASAD tarafından 28 Eylül gününe kadar açık kalacak sergide, 2017 Ekim – 2018 Mayıs tarihleri arasında iki dönem halinde açılan 17 atölyeden fotoğraflar yer alıyor.



Sergide portre fotoğrafçılığı, fotoğrafın f’leri, portre fotoğrafçılığında uzun pozlama ve soyutlama, soyut fotoğraf, doğa fotoğrafçılığı, sosyal belgesel fotoöykü / fotoröportaj, sokak fotoğrafçılığı, temadan portfolyoya çağdaş fotoğraf, belgesel fotoğraf, fotoğraf sanatında kişisel dışavurum, yaratıcı stüdyo fotoğrafçılığı başlıklarında çalışmalar sergileniyor.



Sergi hakkında bilgi veren AFSAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berkyürek, 160 fotoğrafın sanatseverleri beklediğini belirterek, “Sergide uzun süredir ve yeni üye olan kişilerin fotoğrafları var. Fotoğraf sanatına giriş eğitimi dediğimiz eğitimi bitiren katılımcıların çalışmaları da sergide yer alıyor. Fotoğrafın alt dalları ve kişisel zevklere göre herkes çalıştı.



Herkes kendi ürettiğini halka sergilemek istiyor” dedi. AFSAD’ın Türkiye’nin köklü derneklerinden olduğunu ve 41’inci yılına girdiğini hatırlatan Berkyürek, “Birçok sergi ve festival yaptık. Türkiye’nin sayılı fotoğrafçıları ve sanatçıları AFSAD’dan çıkma. Özcan Yurdalan, Sinan Çetin gibi isimler buna örnek” diye ekledi.



DOĞRU FOTOĞRAFI ÇEKMEK



Berkyürek, sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Bizim verdiğimiz eğitim katılımcıların daha sanatsal fotoğraf çekmelerini sağlamak. Günde milyarlarca fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğrafın ne kadarı değerleniyor ve kendine yer buluyor, bu tartışılır. Çok fotoğraf çekmekten ziyade kompozisyonu, ışığı, kadrajı mükemmel olabilen fotoğraflar çekmek önemli. Katılımcıları bu yönde eğitimler veriyoruz” diye konuştu.



FOTOĞRAF KENDİ KÜLLERİNDEN TEKRAR DOĞUYOR



Galeri Çankaya Sergi solanunda düzenlenen sergide karşılaştımız AFSAD Başkanı Koray Olşen, fotoğrafın toplumsal yararı için kurulan AFSAD’ın kamu yararına çalışan tek dernek olduğunu belirtti.



Olşen, “20’inci yüzyılın ikincisi yarısında fotoğraf kültürünün bütün dünyayı sardığını ve gündelik hayatımızı büyük ölçüde etkilediğini vurgulayan Sempozyum Kurulu Başkanı Gülser Günaydın, “Fotoğraf toplumun bütün katmanlarını etkiledi.

Fotoğrafın teknolojik alet olduğundan daha çok insanları nasıl etkilediği tartışılmalıdır. Fotoğrafın gerçeklik ile kurduğu ilgi devam etmekte. Bugün ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilemiyoruz. Kurgu ve gerçeklik birbirinin içerisine geçti. Dijital evrim mi yoksa devrim mi sorusunu soruyoruz.”



“Fotoğrafın dünya ile ilişkisinden çok gerçeklik algısı da değişime uğradı. Değişen en önemli şey çekilen fotoğrafların internete yüklenmesi. Kişisel aile albümleri küresel bir albüme dönüştü. Fotoğraf, her defasında kendi küllerinden tekrar doğuyor. Bu nedenle fotoğraf her zaman kabuk değiştirir; gençlik ve modernlikle bağdaşabilir” değerlendirmelerinde bulundu.